En los meses de enero a septiembre de 2025 se han registrado 4.137 violaciones con penetración en España. Una media de 15’5 violaciones al día. Los datos del Balance de la Criminalidad del Ministerio del Interior revelan que en los primeros nueve meses de este año, los delitos han crecido un 1% en España y las violaciones se han disparado hasta aumentar un 4’6% respecto al mismo periodo del año anterior.

En total, en España se han cometido entre enero y septiembre de 2025 un total de 33.224 delitos sexuales, 1.124 delitos sexuales más que en el mismo periodo de 2024. Dentro de esta tipología de delitos al alza, los que más han subido han sido los más graves, las agresiones con penetración, que aumentan un 4’6% en comparación con el mismo intervalo de 2024.

La media de las violaciones en estos primeros nueve meses del año arroja un resultado escalofriante, en España se cometen 15’5 violaciones diarias. Los datos también revelan otra certeza preocupante: el aumento sostenido de las violaciones en España, año tras año.

Suben los secuestros un 13%

Son precisamente los delitos contra las personas los que según los datos del Ministerio del Interior suben de forma preocupante. Salvo los homicidios consumados, que se mantienen estables con 273 contabilizados hasta septiembre, los delitos que más suben son los que más alarma social generan. Además de las agresiones sexuales, suben los secuestros (un 13%), y las reyertas y delitos de lesiones crecen un 7’5% respecto a su comparativa de 2024.

El tráfico de drogas sigue creciendo un 4’3% más en estos nueve primeros meses de 2025. Al contrario, los indicadores relacionados con los delitos contra el patrimonio como los robos, hurtos y sustracción de vehículos, que representan el 42,1% de la criminalidad convencional, han disminuido en conjunto un 3,2%.

Los ciberdelitos por las nubes

La cibercriminalidad, con 374.259 infracciones penales, el 20% del total, presenta un incremento del 8% sobre 2024, de los que 327.856 delitos (+6,4%) son estafas informáticas.

Este tipo de delincuencia ha experimentado un aumento imparable de casi un 500% desde 2016 y se ha convertido en una plaga para los ciudadanos y un reto que el Gobierno no alcanza a resolver.

En total, el número de infracciones y delitos desde enero hasta septiembre de 2025 es de 1.870.877, lo que supone un aumento del 1% sobre el año 2024. El anterior informe había anotado un descenso del 0,9%.

El PP reclama una ley antirreincidencia

«Con estas cifras, la tasa de criminalidad convencional se sitúa en España en 40,8 delitos por mil habitantes, en la banda más baja de la serie histórica», ha destacado el Ministerio del Interior, que también añade que la tasa de cibercriminalidad se sitúa en 10,1 delitos por mil habitantes.

El PP, en cambio, considera que el aumento de la criminalidad, aunque sea del 1% , no desciende y evidencia que «la delincuencia campa a sus anchas». Exigen reformar el Código Penal para actuar contra el narcotráfico, más recursos para Policía y Guardia Civil y aprobar su ley contra la multirreincidencia «para acabar con quienes delinquen una y otra vez».