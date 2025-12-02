El peligro de ser mujer en el sanchismo

No es que las estadísticas del Ministerio de Interior sean un prodigio de concreción, pues el departamento de Fernando Grande-Marlaska no se caracteriza por ofrecer demasiados detalles y sirve los datos al bulto, pero en cualquier caso el denominado Balance de la Criminalidad ofrece un retrato de la situación muy poco esperanzador. Entre los meses de enero a septiembre de 2025 se han registrado 4.137 violaciones con penetración en España, con una media de 15,5 violaciones diarias. Los delitos sexuales crecen ligeramente, pero se disparan las violaciones, un 4,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Dicho de otro modo: dentro de los delitos sexuales los que más crecen son los más graves.

Luego vendrá el Gobierno a negar la evidencia y a decir que nos es verdad que se haya producido incremento alguno de agresiones sexuales y que los datos oficiales mantienen una línea plana. Las estadísticas de Interior lo aguantan todo, porque, además, no reflejan la nacionalidad de los agresores por aquello de no estigmatizar a nadie, pero lo cierto es que a este Gobierno que presume de feminista y que creó un Ministerio de Igualdad para hacer de la defensa de la mujer uno de sus fundamentales pilares se le va la fuerza por la boca, pura impostura, porque reformaron la ley para estrechar el cerco a los agresores sexuales y el resultado fue que miles de agresores sexuales vieron reducidas sus condenas y los violadores salieron a la calle. Este Gobierno es así, que donde pone el ojo provoca alarma social.

Cambiaron al proveedor de las pulseras antimaltrato y los nuevos dispositivos resultaron ser un auténtico desastre, con el resultado de que miles de mujeres quedaron desasistidas y abandonadas a su suerte durante meses. Eso sí, presumen de feministas. Pues habrá que convenir que el feminismo de este Gobierno progresista es un peligro para las mujeres. Las violaciones suben casi un 5% y Pedro Sánchez sigue sacando pecho. Y el próximo 8 de marzo encabezarán las manifestaciones. Tiempo al tiempo.