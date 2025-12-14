‘Ciudad de Sombras’: Cuándo y y dónde se grabó la última serie de Verónica Echegui

Para la mayoría, la muerte de Verónica Echegui fue una auténtica sorpresa, ya que no se hizo pública su enfermedad. Pese a que padecía cáncer, la actriz tuvo tiempo de dejar dos series póstumas que ahora podemos disfrutar. Una de ellas es A muerte, que como ya te contamos en Happy FM, se puede ver en la plataforma Atresplayer, aunque ya es imposible que haya una segunda temporada, ya que Verónica era una de las protagonistas principales y su trama era fundamental. Más reciente está el estreno de Ciudad de Sombras, que ha llegado en diciembre de 2025 al catálogo de Netflix. Te contamos cuándo y dónde se grabó esta serie, que es ideal para los espectadores que disfruten del misterio policiaco.

Para poner en situación, la historia de esta serie arranca con un brutal crimen que termina con el fallecimiento de un conocido empresario. Tras lo sucedido, dos agentes de Policía deben ponerse manos a la obra para dar con el asesino y descubrir el móvil de este asesinato. Barcelona es la ciudad en la que pasa todo, ya que el crimen comienza mostrando la fachada de la conocido La Pedrera – Casa Milà.

Otro de los lugares que se podrán ver es la Sagrada Familia, pero también lugares menos emblemáticos, pero que son el día a día de millones de barceloneses. El Pla de Palau, la librería Calders, también pasarán por el barrio de El Raval, La Berneda o Can Tunis son otros de los que aparecen en los planos de esta serie.

¿Cuándo se grabó la serie ‘Ciudad de sobras’?

Verónica Echegui interpreta a una subinspectora de Policía Nacional llamada Rebeca Garrido y que es experta en análisis de la conducta criminal. En la ficción se traslada desde Madrid para ayudar al inspector Milo Malart a resolver este caso, que no se lo pondrá nada fácil.

Aunque esta serie basada en la novela El verdugo de Gaudí, de Aro Sáinz de la Maza, ha llegado a las pantallas en diciembre de 2025, lo cierto es que se grabó mucho antes. En concreto, la producción comenzó a finales de 2024 y se alargó hasta los primeros meses de 2025, meses antes de que la enfermedad que padecía la actriz acabase con su vida.

Tal y como explicó el director Daniel Guzmán (que nada tiene que ver con esta serie), pocos sabían del cáncer que sufría, siendo él uno de los pocos, ya que estaban cerrando un proyecto, que nunca verá la luz porque no se pudo rodar. Queda claro que su intención era superar lo antes posible ese bache y tratar de continuar trabajando lo antes posible, aunque por desgracia eso no pasará.

Estrenada el 12 de diciembre de 2025, Ciudad de Sombras cuenta con seis capítulos y ya está disponible al completo para los suscriptores de Netflix.