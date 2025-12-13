Francia ha arrasado en Eurovisión Junior este sábado 13 de diciembre. En cambio, España ha brillado, pero se ha quedado quinta en la edición celebrada en Tiflis (Georgia). España ha anunciado que no acudirá a la edición de adultos para boicotear a Israel tras confirmarse la participación del país en el certamen.

La decisión de España, junto a Islandia, Eslovenia, Irlanda y Países Bajos, de retirarse del Festival de Eurovisión 2026 tras confirmarse la participación de Israel ha desatado una fuerte polémica internacional. El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, no dudó en arremeter contra los países que han decidido boicotear el certamen. En declaraciones que han generado revuelo, Saar afirmó sentirse «avergonzado» por la actitud de estos Estados, criticando que opten por retirarse pese a que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) apoyara la permanencia de Israel en el concurso. El mensaje de Saar no se quedó ahí. Dirigiéndose directamente a los países que han decidido abandonar Eurovisión 2026, lanzó unas palabras contundentes: «Que la desgracia recaiga sobre ellos».

La 23.ª edición de Eurovisión Junior ha cerrado esta tarde su gran final en el Pabellón de Gimnasia de Tiflis (Georgia) con una gala llena de emoción, talento y espectáculo visual. Francia se ha proclamado vencedora con Lou Deleuze, quien conquistó tanto a los jurados profesionales como al público online con su actuación impecable y su carisma sobre el escenario.

España, representada por Gonzalo Pinillos con Érase una vez (Once Upon a Time), ha firmado una actuación memorable, cerrando en quinta posición. La propuesta española ha destacado por su creatividad, narrativa poética y puesta en escena cuidada, demostrando que el país sigue apostando por el talento joven y la originalidad en Eurovisión Junior.

La escenografía diseñada por Juan Sebastián y coreografiada por Mónica Peña transportó al público a mundos fantásticos, mientras que Gonzalo y los bailarines Álex Garrido y Daniela Valladolid mostraron complicidad y fuerza en cada movimiento.

Con la victoria de Francia y la actuación sobresaliente de España, Eurovisión Junior 2025 cierra su capítulo en Tiflis, dejando a los espectadores con la emoción a flor de piel y la certeza de que el talento joven europeo sigue creciendo, y que España sigue siendo un referente en creatividad e imaginación en el festival infantil.