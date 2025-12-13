Jornada 16 de la Premier League: horario de todos los partidos y dónde verlos por TV en directo desde España

La lucha por el título de la Premier League está al rojo vivo y el Arsenal sigue siendo el líder, pero el Manchester City se ha acercado a ellos y es por ello que se viene una jornada 16 apasionante. Además, la igualdad que existe en la zona de puestos europeos hace que cada resultado pueda hacer que la clasificación de un vuelco importante. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver todos los partidos que se jugarán este fin de semana en el campeonato inglés.

Chelsea – Everton

La jornada 16 de la Premier League arrancará este sábado 13 de diciembre con dos partidos a las 16:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Uno de ellos se disputará en Londres con el Chelsea recibiendo en Stamford Bridge al Everton. Los londinenses quieren meterse en la lucha por el título liguero y para ello tendrán que ganar a un conjunto de Liverpool que sólo tiene un punto menos que ellos. Este partido se podrá ver en directo por televisión a través del canal Dazn 3.

Liverpool – Brighton

A la misma hora de este sábado 13 de diciembre, a las 16:00 horas (horario peninsular), se jugará el Liverpool – Brighton. Anfield desea ver ya un cambio de su equipo, ya que están en la mitad de la tabla y se encuentran empatados a puntos ante su rival. Este partidazo de la jornada 16 de la Premier League se puede seguir por TV en directo y en vivo online mediante el canal de Dazn 2.

Burnley – Fulham

El sábado 13 de diciembre a las 18:30 horas se podrá ver un partido bastante interesante entre el Burnley y el Fulham en el canal de televisión Dazn 2. Los locales están en puestos de descenso con 10 unidades y, aunque ganen, no podrán salir de la zona roja de la tabla de la Premier League en esta jornada 16. Eso sí, buscarán llevarse los tres puntos para acercarse al objetivo de la permanencia contra un equipo londinense que está en la parte baja de la clasificación, pero con el objetivo de sumar un triunfo a domicilio y alejarse.

Arsenal – Wolverhampton

El partido que cerrará este sábado 13 de diciembre en la jornada 16 de la Premier League será retransmitido por televisión mediante el canal de pago Dazn 2. El Arsenal de Mikel Arteta, líder de la clasificación, recibe al colista, al Wolverhampton, que sigue siendo el único equipo del campeonato inglés que no ha conseguido la victoria esta temporada. Es por ello que los gunners se posicionan como claros favoritos a llevarse los tres puntos en el Emirates Stadium.

Crystal Palace – Manchester City

El domingo 14 de diciembre se jugarán cuatro partidos a las 15:00 horas y uno de ellos será el partidazo que disputarán el Crystal Palace y el Manchester City. El canal principal de Dazn ofrecerá este choque en el que los londinenses, cuartos en la clasificación de la Premier League, buscan dar la sorpresa para intentar acercarse al liderato. Por su parte, los de Pep Guardiola llegan tras haber ganado al Real Madrid y son conscientes de que están obligados a ganar para seguir la estela del Arsenal.

Sunderland – Newcastle

También a las 15:00 horas (horario peninsular) de este domingo 14 de diciembre se jugarán un interesantísimo Sunderland – Newcastle que se podrá ver en directo por televisión a través del canal Dazn 4. Los rojiblancos están en la mitad de la tabla, al igual que las Urracas, y sólo les separa un punto, por lo que el que consiga llevarse el triunfo podrá dar una buena subida en la clasificación del campeonato inglés.

Nottingham Forest – Tottenham

El Nottingham Forest y el Tottenham se ven las caras este domingo 14 de diciembre a las 15:00 horas en el partido que corresponde a la jornada 16 de la Premier League. Los locales están coqueteando con los puestos de descenso y buscan la victoria para escapar de esa zona, pero los londinenses están en la mitad de la tabla y tampoco están para tirar cohetes. Este choque que disputa el dos veces ganador de la Copa de Europa se podrá disfrutar en el canal de pago Dazn 3.

West Ham – Aston Villa

Dos clásicos del fútbol inglés como son el West Ham y el Aston Villa se ven las caras en la capital de Inglaterra este domingo 14 de diciembre a las 15:00 horas. Los capitalinos arrancan esta jornada 16 de la Premier League en puestos de descenso, mientras que el conjunto que dirige Unai Emery va tercero y no quiere descolgarse de la lucha por el título. Este partidazo está programado para ser emitido en el canal Dazn 2.

Brentford – Leeds

El domingo 14 de diciembre lo cerrarán el Brentford y el Leeds en un partido que será retransmitido por el canal principal de Dazn a las 17:30 horas. Los locales tienen 19 puntos en su casillero y en su deseo está ganar para alejarse de los puestos de descenso, mientras que su rival tiene 15 unidades, dándole una importancia vital para ellos el conseguir la victoria.

Manchester United – Bournemouth

La jornada 16 de la Premier League se cerrará con un auténtico partidazo que se jugará el lunes 15 de diciembre y que se podrá ver en el canal principal de Dazn. Old Trafford acoge un interesante Manchester United – Bournemouth. Los red devils están luchando por meterse en puestos europeos, mientras que el equipo entrenado por Andoni Iraola está en la mitad baja de la tabla, pero con opciones todavía de engancharse en la pelea por competición continental, pero se les va acabando el tiempo.