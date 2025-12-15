El Illes Balears no falla a su cita con la Copa de España

El Illes Balears Palma Futsal volverá a estar presente en la Copa de España. La victoria de este sábado ante el ATP Iluminación Ribera Navarra certificó matemáticamente la clasificación del conjunto balear para la edición de 2026, que será la duodécima participación consecutiva del club y la decimotercera en su historia. Un registro que consolida al Palma Futsal entre los grandes del fútbol sala nacional y le permite superar a Caja Segovia como el sexto club con más presencias en la competición.

Los mallorquines encadenan doce ediciones seguidas participando en la Copa de España, una racha que solo han logrado igualar o mejorar clubes históricos como Movistar Inter, ElPozo Murcia Costa Cálida y FC Barcelona. Una regularidad al alcance de muy pocos y que refleja la estabilidad competitiva del proyecto deportivo del club.

El Illes Balears Palma Futsal debutó en la Copa de España en la edición de Segovia 2011, en su primera temporada tras regresar a la Primera División. Después de tres campañas sin lograr la clasificación, el equipo inició en la temporada 2014/15 una trayectoria ininterrumpida que se mantiene hasta la actualidad. Nueve de estas doce clasificaciones consecutivas han llegado bajo la dirección de Antonio Vadillo, figura clave en la consolidación del Palma Futsal como uno de los referentes del panorama nacional.

El reto del conjunto balear será ahora repetir, e incluso mejorar, el camino recorrido en la pasada edición, cuando alcanzó por primera vez la final de la Copa de España, cayendo ante el Servigroup Peñíscola. Hasta entonces, en sus once participaciones previas, el Palma Futsal solo había logrado alcanzar las semifinales en dos ocasiones: en 2018, tras eliminar a ElPozo Murcia en cuartos y caer posteriormente ante Movistar Inter, y en la edición anterior, en la que se impuso al conjunto torrejonero en cuartos y quedó eliminado en semifinales frente al FC Barcelona en la tanda de penaltis.

La edición de este año, que se disputará a finales de marzo, supone una nueva oportunidad para que el Illes Balears Palma Futsal continúe escribiendo su historia en la competición. Con el objetivo de volver a superar la barrera de los cuartos de final y con la ambición de seguir creciendo, el equipo afrontará la Copa de España con la ilusión intacta de pelear por un título nacional.