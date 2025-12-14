Avance del capítulo de ‘Una nueva vida’ de hoy: Akin secuestra a Seyran

Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta sorprendente historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo los espectadores pudieron ver como en su noche de bodas, Halis y Hattuc encontraron una cabeza de carnero junto a la nota en la que amenazan a su familia. Hattuc confiesa que se trata de un mensaje para ella, puesto que está convencida de que lo manda la hermana de Okkes.

Hattuc optó por mandar un caldo hecho con la cabeza del carnero a la familia de Okkes. Como era de esperar, ellos no tardaron en reaccionar. Suna se mostró decidida a reconciliarse con Kaya, pero él le hizo saber que ya es tarde para dar ese importantísimo paso.

Mientras, Seyran y Ferit estaban disfrutando de su mejor momento, pero parece que su felicidad dura menos de lo esperado. Y todo porque Akin se mostró furioso con los Korhan tras la muerte de su tío. Como no podía ser de otra manera, intentaron saciar su sed de venganza.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 14 de diciembre?

El capítulo de este domingo Akin secuestra a Seyran y la lleva a una casa en mitad del bosque. Allí, le presenta a su madre Mezide, que busca vengarse de Hattuc porque en el pasado la metió en ácido y tiene todo el cuerpo quemado desde entonces.

Hattuc cuenta a su familia lo que hizo a Mezide para evitar que se casara con Halis. Todos se quedan asustados ante su confesión y Ferit está cada vez más desesperado pensando en cómo estará su mujer.

Kazim y Abidin consiguen información sobre el posible paradero de Seyran y preparan a todos sus hombres para ir a buscarla, pero encierran a Ferit en la mansión, ya que está enfermo y quieren protegerle. A pesar de ello, Ferit consigue escapar.

Cuando llegan a la casa, Seyran ya no está, pero Abidin descubre que acaban de huir por una carretera secundaria y avisa a Ferit, que llega justo a tiempo para enfrentarse a Akin.

No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.