La filial polaca de Ferrovial, Budimex, ha entrado en conversaciones con el Ejército de Alemania, conocido el germano como Bundeswehr, para la construcción de una base de la OTAN en Lituania, al borde de la frontera de Rusia, según ha podido saber OKDIARIO a través de fuentes cercanas. El contrato alcanzaría los 1.000 millones de euros.

Al ser preguntada por este periódico, la filial de Ferrovial ha asegurado que «el contrato no está firmado» y que «el inversor está hablando con muchas empresas constructoras sobre este proyecto», sin desmentir que haya habido un interés expreso por parte de Budimex de obtener esta adjudicación.

Según explican las fuentes, el Ejército de Alemania quiere construir en un tiempo récord de dos años un gran complejo militar. Este corto periodo sería un elemento que dificultaría el acuerdo con la constructora, pues Budimex considera que es demasiado corto para la magnitud de la obra.

En estos momentos, la mitad de la cartera de la filial polaca «son servicios que se ofrecen en materia militar para la OTAN», algo que ascendería a alrededor «de 175 millones de euros», según las mismas fuentes. De esta forma, la empresa «está abierta» a seguir consiguiendo contratos similares, uno de ellos la macro-adjudicación del Ejército alemán.

El desarrollo del sector de la Defensa en el este de Europa, instigado por las hostilidades entre la Unión Europea (UE) y Rusia a causa de la invasión de Ucrania, ha provocado que la filial polaca se interese por salir de forma más frecuente de sus fronteras: «Intenta obtener contratos con las fuerzas armadas de países aliados».

El problema del proyecto de Lituania no es sólo que se quiera levantar la base en un tiempo récord, sino que «hay escasez de materiales y personal especializado en la zona», otro de los elementos que podrían hacer que Budimex se echara atrás en este proyecto.

Alemania está llevando a cabo un gran despliegue militar en Lituania. En la actualidad, el país tiene al menos 9 unidades en el lugar. No obstante, «el Ejército alemán prevé seguir incrementando su presencia hasta 2027, con la enorme dificultad logística que eso conlleva». El pronóstico es trasladar cerca de 5.000 soldados y alrededor de 200 empleados alemanes, algo que no será fácil.

Ferrovial y la OTAN

En términos generales, la filial de Ferrovial ya está en continuo contacto con la OTAN. Tal y como adelantó este periódico, Budimex amplió un militar en las proximidades de la ciudad de Siedlce, pegado a la frontera con Bielorrusia. Este proyecto supuso un ingreso para la empresa de alrededor de 70 millones de euros.

El refuerzo de un complejo militar en la frontera de Polonia con Bielorrusia se sumó a otros proyectos como la construcción de una presa o la elaboración de un rompeolas de Gdynia, una ciudad portuaria polaca que representa un punto estratégico militar dentro del mar Báltico.

La construcción de este rompeolas, de 2,5 kilómetros, supuso un ingreso para la filial de Ferrovial de más de 130 millones de euros al cambio. El proyecto portuario estuvo incluido en un programa más amplio que buscaba permitir el traslado de unidades marítimas más grandes y un mayor número de barcos.