La izquierda rabia por el Nobel a María Corina Machado: «Ahora lo reciben criminales de guerra»

La izquierda pro Maduro, encabezada en España por el ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reaccionado con indignación ante la concesión del Premio Nobel de la Paz a la opositora anti chavista, María Corina Machado, a la que han calificado de «golpista».

Iglesias ha publicado en sus redes sociales que para darle el premio a María Corina Machado, se lo podrían haber dado directamente a Trump «o incluso a Adolf Hitler a título póstumo». «El año que viene que lo compartan Putin y Zelenski. Si ya total….», dicho.

En la misma línea, Ione Belarra ha valorado que el premio Nobel y las instituciones internacionales están sufriendo un «altísimo» grado de desprestigio porque ahora el premio Nobel de la Paz lo reciben «golpistas y criminales de guerra». «Quien lo merece: Francesca Albanese», ha dicho.

El grado de desprestigio que están viviendo en estos años las instituciones internacionales que aspiraban a representar a la humanidad es altísimo. El premio Nobel de la Paz ahora lo reciben golpistas y criminales de guerra. Quien lo merece: @FranceskAlbs — Ione Belarra (@ionebelarra) October 10, 2025

Por su parte, el ex dirigente de Podemos Ramón Espinar, ha comparado la concesión del Nobel a María Corina Manchado con el Balón de Oro a Owen o «la Eurocopa de Grecia». Referencias que pretenden desprestigiar el galardón internacional otorgado a la opositora venezolana.

La eurodiputada de Podemos, Isa Serra, también se ha pronunciado sobre la concesión del Nobel a María Corina Machado argumentando que «la degradación de las instituciones internacionales camina a mayor velocidad que la extrema derecha que avalan y apoyan».

«No hay ninguna atención que prestar a estos premios, a esta debacle, más que para ser conscientes de que urge construir otros consensos y otras instituciones», ha declarado en sus redes sociales.