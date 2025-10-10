El único motivo por el que te pueden cambiar de asiento en el avión después de hacer el check -in

Te pueden cambiar de asiento en el avión después de hacer el check-in, hay un motivo de peso para hacerlo. Cada vez se viaja más en avión, es algo que debemos tener en consideración y que quizás hasta ahora no sabíamos, pero la realidad es que tocará estar pendientes de una serie de cambios que pueden llegar en casi cualquier momento. Son días de conocer en primera persona cómo poder sacar el máximo partido a esos viajes que tenemos por delante y que pueden llegar a ser los que nos marcarán de cerca.

La comodidad de salir de casa y de disfrutar de un extra de buenas sensaciones en un vuelo que puede marcar la diferencia es esencial. Nos hemos acostumbrado a viajar mucho por muy poco, aunque eso significa quizás no escoger el asiento y estar atento al que se nos asigna. O incluso optar por asientos baratos que estén separados del resto de la familia. Hay un único motivo por el que, según la normativa, podrás cambiar de asiento en caso de no estar en el sitio que esperabas. De lo contrario, vas a tener que estar en el mismo vuelo mucho tiempo sentado en el sitio que te han dado.

Después de hacer el check-in

El momento de hacer el check-in, de entrar ya en el avión y de empezar a ponerse nervioso en un lugar que nos obliga a mirar a todos los lados. Sentados delante de esa puerta que da un poco de miedo, sin ventada y en una fila en la que los demás pasajeros actúan de barrera.

El asiento en el que nos ponemos nada más llegar al avión puede incrementar o hacer descender esos nervios que son casi obligatorios. La realidad es que estamos ante una serie de situaciones que, hasta el momento, no sabíamos que podríamos tener por delante.

Son días de aprovechar al máximo una serie de detalles que quizás desconocemos, pero son una realidad. Estaremos a merced de unos cambios que pueden acabar llegando a toda velocidad, de una manera que hasta la fecha quizás no esperaríamos.

Hacer el check in cambiará por completo, cuando sepamos los momentos adecuados para realizar un cambio de tendencia que puede ser esencial. Las normas nos ayudarán a encontrar nuestro sitio soñado en el avión.

Te pueden cambiar en el asiento del avión por este motivo

Antes que nada, una vez asignado el asiento en el avión, es compicado que cambien de asiento. La organización de cualquier viaje es máxima y la prioridad es mantener el orden y colocar a las personas en sus lugares adecuados, sin que nada o nadie acabe siendo un riesgo para los demás.

Tal y como nos explican los expertos de RyanAir, no se puede sentar en la salida de emergencia a no ser que:

Tienes 16 años o más.

Puedes y estás dispuesto a ayudar en caso de emergencia.

Viajas sin un bebé (esto también se aplica a pasajeros con asientos que conducen a las filas de salidas de emergencia).

No requieres ningún tipo de asistencia especial en el aeropuerto.

No necesitas un alargador del cinturón de seguridad.

No tienes reservado un asiento adicional para disfrutar de mayor comodidad.

Solo pueden sentarse en las filas de asientos de emergencia los adultos sin discapacidades, ya que se les puede pedir que ayuden a los miembros de la tripulación en el improbable caso de una evacuación de emergencia.

Como el resto de aerolíneas: «Ryanair ofrece la opción de adquirir asientos reservados o bien asientos gratuitos que se asignan aleatoriamente durante la facturación. Los pasajeros que elijan la “asignación aleatoria de asientos” pueden facturar entre 24 y 2 horas antes de la hora de salida del vuelo. Si adquieres un asiento en el momento de hacer la reserva, durante la facturación o en cualquier momento antes de tu vuelo, puedes elegir dónde vas a sentarte y ese asiento estará reservado para ti. Si has adquirido un asiento asignado, la facturación en línea se abre 60 días antes de la hora de salida programada del vuelo. El precio de un asiento reservado depende del sitio del avión donde elijas sentarte».

Iberia es otra de las compañías que explica desde su web que: «En Iberia garantizamos que en las reservas en las que figuren menores de entre 2 y 12 años al menos uno de los acompañantes será ubicado, por defecto, en la misma fila de asientos que el menor, o en filas colindantes. Esta misma pauta se aplicará también al acompañante de un pasajero con requisitos de accesibilidad cuando este último se identifique como tal al hacer su reserva. En el caso de que selecciones asientos que tengan un coste adicional, esta reserva será voluntaria y su coste no será reembolsable».