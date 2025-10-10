La Policía Nacional ha detenido a tres hombres acusados de la violación grupal a una niña de 8 años en su domicilio del distrito madrileño de Usera. Uno de ellos es el padre de la menor. Un hombre de origen boliviano de 38 años.

La detención de esta nueva manada de violadores tuvo lugar el pasado sábado 4 de octubre tras el aviso de la madre que se percató con horror de la agresión sexual a la niña cuando llegó a su casa y llamó de inmediato a la Policía.

A su llegada al domicilio donde sucedieron los hechos, los agentes de la Policía Nacional y de los servicios de emergencias, comprobaron que la niña había sido víctima de una agresión sexual con penetración.

Nueva manada de violadores

Los arrestados son el padre de la niña, boliviano de 38 años, y otros dos hombres que convivían en el mismo domicilio, un ecuatoriano de 33 y un colombiano de 24.

La Policía recibió a las siete y media de la mañana del sábado el aviso de la madre que muy alterada denunció los hechos y comunicó que temía que no era la única vez que habían tenido lugar. La madre sospechaba, y así se lo dijo a los agentes, que no era la primera vez que la niña había sido víctima de una violación por parte de su padre y sus amigos.

En una de las habitaciones de la vivienda los policías encontraron restos de sustancias estupefacientes que habrían consumido los presuntos autores de la violación a la niña.

Los tres hombres que se encontraban en el domicilio, fueron detenidos y posteriormente puestos a disposición judicial mientras que la niña fue trasladada a un hospital para recibir asistencia médica y recabar todas las pruebas necesarias para confirmar la agresión sexual.