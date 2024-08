Ángel Cristo Jr., al borde de las lágrimas, hace una desesperada petición a sus seguidores

Ángel Cristo Jr. ha reaparecido en sus redes sociales tras varios días ausente. Y lo cierto es que lo ha hecho por un motivo sumamente importante para él, en sus propias palabras. El hijo de Bárbara Rey ha publicado un vídeo en el que, con semblante serio y algo consternado, pide ayuda a sus más treinta mil seguidores en Instagram, para descifrar un mensaje oculto hallado en el torso de una fotografía en blanco y negro en la que aparece su padre, Ángel Cristo, durante su etapa en el circo.

En concreto, en la imagen mostrada por el propio Ángel se intuye que dice «AL 16070, 726 tabaco, PP hueso claro, 2 cm, UT». Palabras y números aparentemente inconexos, pero que, a buen seguro, tendrán una explicación. «Una vez más, necesito vuestra ayuda. Esta foto que veis aquí, de mi padre, cuando trabaja con los leones, estaba en el despacho de mi casa de Bohadilla, donde vivía en los años 90, cuando me mudé de La Moraleja a Bohadilla. Aunque parezca increíble, estaba en la pared del despacho, junto con otras fotos de artistas y del mundo del espectáculo», ha comenzado diciendo Ángel.

Stories de Instagram de Ángel Cristo Jr. (Foto: Gtres)

«Hace un rato, estábamos Ana y yo cambiando los cuadros antiguos de algunas fotografías y me ha llamado mucho la atención lo que he encontrado detrás de esta foto. He encontrado unas palabras escritas y no consigo entender o descifrar lo que quieren decir. Y aquí es donde os pido ayuda, si alguno de vosotros sabe lo que quiere decir esto o lo que significa, me gustaría, por favor, que os pusiérais en contacto conmigo», ha añadido el ex concursante de Supervivientes.