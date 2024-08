Las sorprendentes declaraciones de Bárbara Rey sobre Ángel Cristo: "Le quiero muchísimo"

La relación de Ángel Cristo y Bárbara Rey está en boca de todos desde que el ex concursante de Supervivientes decidió sincerarse con el gran público. Relató cómo había sido su infancia al lado de la vedette, gesto que desencadenó un conflicto que todavía no está resuelto. No obstante, Bárbara ha dejado claro que desea lo mejor a su hijo y que le sigue queriendo mucho.

La madre de Sofía Cristo ha dado una nueva entrevista en un conocido programa de televisión. Sus palabras son importantes porque acaba de demandar a Ángel. Según cuentan en este espacio, el objetivo de esta denuncia es que deje de hablar, nada más. «Ella lo único que quiere es que todo esto pase. No quieren decir el dinero que han pedido, pero creo que irá en función del dinero que ha ganado Ángel», explican al respecto.

Entrevista a Bárbara Rey. (Foto: Telecinco)

La periodista Beatriz Jarrín presentó una gala en Marbella donde estaba Bárbara. La artista tiene una faceta solidaria muy desarrollada y decidió participar en el evento. Cuando terminó habló con Beatriz y le dio unas declaraciones exclusivas que se han convertido en uno de los grandes temas del fin de semana.

«Ha sido muy generosa y desde aquí mi agradecimiento personal y el de todo el equipo», ha empezado diciendo la colaboradora. Más adelante ha desvelado que Bárbara ha hablado de Ángel Cristo con mucho cariño, a pesar de llevar meses sin cruzar palabra.

La nueva entrevista de Bárbara Rey

Bárbara Rey era propietaria de una formidable mansión situada en Madrid, pero actualmente vive fuera de la capital. Recientemente ha hablado sobre esta decisión y ha aprovechado para dedicarle unas palabras a una de las personas más importantes de su nueva vida: su nieta, hija de Ángel Cristo.

«En vez de tener casa en otro lugar de España, mi casa la tengo aquí (en Marbella) y aquí es donde vivo, pero si mi familia me necesita doy un salto y ahí estoy. Mi nieta es preciosa, se parece muchísimo a mí, incluso más que mis hijos. Le gusta bailar, le gusta cantar, le gusta ponerse todo lo que brilla», le ha explicado a Beatriz Jarrín en Fiesta.

Entrevista a Bárbara Rey. (Foto: Telecinco)

Más adelante ha dejado claro que no hace diferencias entre sus dos hijos, a pesar de que Ángel no se habla con ella. Por todos es conocido que tiene una relación fantástica con Sofía, pero eso no quiere decir, según ha contado, que la DJ sea más importante en su vida.

«Deseo lo mejor a mis hijos, a los dos. A mi hijo le quiero muchísimo y le voy a querer siempre, toda la vida. Muchas veces se hacen cosas sin pensar y en este caso bueno, esperemos que se dé cuenta», ha comentado en un tono esperanzador.

La demanda de Bárbara Rey a su hijo Ángel

Ángel Cristo, tras salir de ‘Supervivientes’. (Foto: Gtres)

Después de hablar con Bárbara, la comunicadora Beatriz Jarrín tiene claro que la demanda que ha puesto la vedette únicamente busca frenar el escándalo. «Este dolor viene por una serie de declaraciones. Todos somos humanos, nadie es perfecto, todo el mundo comete errores y Bárbara siempre ha protegido a los suyos. Es lo que dice ella: yo quiero a mis hijos, pero a veces un padre tiene que tomar una decisión dolorosa».

Una de sus compañeras de Fiesta ha explicado que Bárbara ha hablado de Ángel Cristo con mucho cariño durante el tiempo que este pasó en Honduras: «A mí me sorprendía cuando estaba Supervivientes porque ella me decía: ¿Has visto que guapo, qué peinado va?». Habrá que esperar para ver si se cumple el deseo de la vedette.