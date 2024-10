Así justificó Bárbara Rey su chantaje a Juan Carlos I: «Él se ha portado peor conmigo que yo con él»

La actriz Bárbara Rey se reunió con el ex presidente de Banesto Mario Conde para pedirle que intermediase ante Juan Carlos I con el objetivo de que el monarca supiera toda la información sensible que manejaba la vedette sobre él. La artista comenta a un intermediario de la Casa del Rey, en unos audios a los que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, que el banquero le recriminó sus intenciones hacia el Jefe del Estado a pesar de que entendía que pudiera estar «destrozada».

«‘Entiendo tu postura, entiendo que estás hecha polvo, que estás destrozada, que estás resentida, pero, claro, con una persona con la que se está tanto tiempo y que tiene plena confianza en ti, hacer una cosa así…’ Y yo le respondí: ‘Esta persona se ha portado peor conmigo que yo con él, porque yo, de momento, nada que ha habido en mis manos ha estado en el conocimiento público, ¡jamás!’. Eso demuestra que si yo antes era discreta, ahora que tengo medios para poder demostrar lo contrario, lo soy todavía más», señala.

Según se desprende de estas grabaciones, Conde no tenía interés en ayudar a la vedette, sino únicamente saber si el monarca había hablado mal de él. También preguntó si en esa documentación [eufemismo que utiliza la actriz para hablar de las fotos y vídeos de sus encuentros con el monarca] que tenía había «temas políticos» o simplemente sentimentales. «Yo le dije que podía haber un poco de todo», responde Bárbara.

«Solamente me preguntó que si en esa documentación que yo podría tener había temas políticos o si eran simplemente sentimentales. Yo le dije que podía haber un poco de todo. Y me preguntó que si en algún momento el Rey me había hablado mal de Mario Conde. Y yo le dije que no», comenta.

Conde, el aliado que no fue

Hay que recordar que la situación profesional que estaba atravesando Mario Conde a principios de los años 90 le hacía susceptible, a ojos de Bárbara Rey, de ser un buen aliado contra los poderes fácticos del Estado. El banquero fue presidente de Banesto hasta su destitución, en 1993, como consecuencia de uno de los mayores escándalos financieros de la historia de España. A este respecto, Conde siempre ha defendido que «caso Banesto» fue una persecución del Gobierno socialista de Felipe González hacia su persona por el protagonismo que el banquero estaba ganando en la arena política.

En los audios mencionados, la artista asegura que le contó al banquero todo lo que le estaba pasando y «todo el daño» que le estaban haciendo «no sólo moral y profesional sino también físico». «Yo había sufrido un reventón de una rueda en mi coche, algo que no era natural, no era lógico. Se me había roto la correa de dirección de un Mercedes con 30.000 kilómetros y estaba sufriendo unas enfermedades muy extrañas que mis médicos no acertaban a entender por qué me ocurrían», explica.

Bárbara Rey justifica su reunión con Mario Conde al decir que le era imposible llegar hasta Juan Carlos I para transmitirle toda esta información. Por ese motivo trata de utilizar al banquero. «Dile a él todo esto», le pide la vedette a Conde de quien cuenta que tenía su teléfono y que accedió a recibirla.