Bárbara Rey buscó el apoyo de otros aliados en su chantaje a Juan Carlos I. La actriz desvela en este audio al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO que intentó utilizar la cercanía que tenía Mario Conde con la Casa Real para poner en conocimiento del Jefe del Estado que poseía un material muy comprometedor para la Corona: «Dile a él todo esto». La maniobra de la vedette no tuvo éxito: el influyente banquero no mostró ningún interés en la documentación sensible que guardaba celosamente Bárbara Rey.

«Me puse en contacto con Mario Conde en el mes de enero de este año [aproximadamente en 1997] porque yo sabía que seguía manteniendo una amistad, por lo menos es lo que siempre me dijo a mí el Rey», cuenta la ex amante de Juan Carlos I en esta grabación. La artista le comenta a un intermediario de la Casa del Rey con el que mantiene esta conversación que a ella ya le era imposible hablar con el monarca para contarle, entre otras cosas, que estaba padeciendo enfermedades «muy extrañas» o que sus coches tenían averías repentinas con tan sólo unos pocos kilómetros de rodaje.

«Daño moral, profesional y físico»

A continuación, la artista asegura que le contó al banquero todo lo que le estaba pasando y «todo el daño» que le estaban haciendo «no sólo moral y profesional sino también físico». «Yo había sufrido un reventón de una rueda en mi coche, algo que no era natural, no era lógico. Se me había roto la correa de dirección de un Mercedes con 30.000 kilómetros y estaba sufriendo unas enfermedades muy extrañas que mis médicos no acertaban a entender por qué me ocurrían», explica.

Bárbara Rey justifica su reunión con Mario Conde al decir que le era imposible llegar hasta Juan Carlos I para transmitirle toda esta información. Por ese motivo trata de utilizar al banquero. «Dile a él todo esto», le pide la vedette a Conde de quien cuenta que tenía su teléfono y que accedió a recibirla.

El interés del que fuera presidente de Banesto hasta su destitución en 1993, como consecuencia de uno de los mayores escándalos financieros de la historia de España, no era ayudar a la artista en su chantaje. Según se desprende de este audio Conde quería saber si el Rey «había hablado mal de él» y si en esa documentación que tenía había temas políticos o únicamente sentimentales. Además, le llegó a recriminar que quisiera extorsionar a Juan Carlos I con audios recogidos durante su relación amorosa.

«Solamente me preguntó que si en esa documentación que yo podría tener había temas políticos o si eran simplemente sentimentales. Yo le dije que podía haber un poco de todo. Y me preguntó que si en algún momento el Rey me había hablado mal de Mario Conde. Y yo le dije que no. Incluso en un momento determinado me recriminó en el sentido de decirme: ‘Entiendo tu postura, entiendo que estás hecha polvo, que estás destrozada, que estás resentida, pero, claro, con una persona con la que se está tanto tiempo y que tiene plena confianza en ti, hacer una cosa así…’ Y yo le respondí: ‘Esta persona se ha portado peor conmigo que yo con él, porque yo, de momento, nada que ha habido en mis manos ha estado en el conocimiento público, ¡jamás!’. Eso demuestra que si yo antes era discreta, ahora que tengo medios para poder demostrar lo contrario, lo soy todavía más», señala la artista.