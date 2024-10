Bárbara Rey se vio con Juan Carlos «en alguna ocasión» estando casada con Ángel Cristo

Los audios de Bárbara Rey que han visto la luz en exclusiva en OKDIARIO dan testimonio de cómo empezó la relación entre la actriz y el entonces Rey Juan Carlos. En éste se escucha a la vedette rememorar aquella llamada de teléfono que le hizo Juan Carlos I -y que al principio «parecía una broma»- y luego la insistencia del monarca: «Hasta que no me consiguió, no paró». Tras ello, una revelación sorprendente: Bárbara Rey y el Jefe del Estado se vieron mientras la artista estaba casada con el domador y artista circense Ángel Cristo.

El entonces Rey emérito conoció a la vedette en la Nochevieja de 1975 durante una fiesta en la que el ex presidente Adolfo Suárez hizo de intermediario. Pero el romance nació en 1977. «Se han contado muchas cosas de que me lo presentaron, pero no. Es algo de lo que no he hablado nunca, pero fue él el que me localizó, me llamó. Yo no estaba, estaba trabajando y llamó por teléfono a mi casa», aseguró en una entrevista en Cuatro en 2023.

Bárbara Rey.- Fue él [Juan Carlos] quien me llamó por teléfono. Por tanto, él vino a mí. Yo me quedé sorprendida e incluso le traté mal en las dos primeras llamadas que me hizo, porque pensé que me estaban gastando una broma. Y hasta que no me consiguió, no paró. Yo le he dedicado al Rey algo más de 10 años de mi vida: cuatro y pico antes de casarme y prácticamente seis, de 1989 a últimos de 1994, desde que me separé. (…)

Lo sorprendente de este audio es que podría contradecir la versión de la actriz de que no se vio con Juan Carlos I durante los nueve años en los que estuvo casada con el domador Ángel Cristo en la década de 1980.

Bárbara Rey.- Siempre mantuvimos una amistad telefónica y nos vimos en varias… en alguna ocasión estando yo casada.

«Yo no me lo creí, evidentemente, pensé que era un humorista», declaró la vedette. Después de aquella llamada, tal y como contó ella misma cuenta en este audio, él insistió: «Volvió a llamar y era él. No me acuerdo lo que me dijo. Me dijo que me seguía mucho, que le gustaba mi trabajo y que seguía todo lo que salía en la prensa, que le caía muy bien y que le gustaba mucho», afirmó.

«Era muy guapo en aquel momento, muy atractivo», dijo la actriz años después. El romance entre ambos se prolongaría durante casi dos décadas con encuentros organizados en una casa de Aravaca, un adosado de tres plantas y garaje alquilado en la calle Sextante controlado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para que ambos pudieran llegar por separado.

«Fue como si fuéramos amigos. Habíamos hablado tanto por teléfono. Me dijo que era muy guapa y que le gustaría que nos viéramos. En ese momento empezó todo», aseguró. La relación se prolongó por casi dos décadas hasta que la actriz amenazó con sacar audios y vídeos de sus encuentros con el monarca si no le pagaban importantes cantidades de dinero. Fue allí cuando miembros del CNI intervinieron para silenciar a la vedette con pagos millonarios provenientes de los fondos reservados entre 1996 y 1997.