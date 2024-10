Bárbara Rey sobre los «chorizos» del PSOE: «Hay gente que pasó de no tener nada a ser multimillonaria»

Bárbara Rey, testigo de excepción de las inquietudes del Rey Juan Carlos I, reafirmó al monarca cuando habló de «chorizos» dentro del PSOE: «Hay gente que pasó de no tener nada a ser multimillonaria». En los audios que desvela OKDIARIO, la vedette critica que «muchos han estado chupando del bote». «Se han pasado de la raya muchísimo, muchísimo. Y hay gente que se ha hecho multimillonaria cuando antes no tenía ni para ponerse un jersey, la verdad…», agrega la artista murciana en conversación con el Jefe del Estado, que viene a suscribir sus palabras.

La indignación del hoy Rey emérito con el PSOE era total. Bárbara Rey lanza un alegato en relación a esas prácticas: «Muchos chorizos. Y gente que vale en distintas profesiones, no te voy a hablar de una ni de otra, sino de muchísimas, las encuentras por ahí completamente paradas. Han discriminado mucho con las ideologías políticas de todo el mundo. Han tenido un partidismo total y han ido a favorecer nada más que a la gente que les ha favorecido a ellos, o que podían ser beneficiosos para ellos. Sin tener en cuenta para nada los valores humanos ni profesionales de nadie que no pensara como ellos, aunque fueran unos seres respetables y personas no extremistas. Simplemente, por no ser del partido y ser, simplemente, liberales. Han tenido una discriminación muy grande y un favoritismo tremendo».

A continuación, Juan Carlos I comenta que el nivel del periodismo de investigación en España es muy bueno: «Les van a encontrar las cosquillas porque, claro, el periodismo de investigación que hay hoy en día, Bárbara, te lo digo de verdad, es algo… los mejores están aquí». La vedette replica: «Impresionante. Lo saben todo. Lo saben todo, es increíble…».

En esa misma conversación, grabada en los años 90, Bárbara Rey justifica aprovecharse del cargo: «Tal y como se está poniendo todo, oye… Porque mira, escúchame un momento, el que más y el que menos, dentro de lo que no sea totalmente legal, pues algún negocio de vez en cuando se hace…». A eso, Juan Carlos I confirma: «¡Todos! ¡Todos!». En esa misma línea, replica la vedette: «Todos, mi amor, todos». «Todo el mundo», reafirma el monarca.

A lo largo de todas las conversaciones se deja notar que la situación económica es crítica y muchos españoles no llegan a fin de mes y tienen que buscarse otras salidas. Bárbara Rey en su diálogo con su amiga Hortensia comenta: «[Además de la paella] nada, una ensalada… he comprado un jamón muy bueno y un poco de lomo. Y buen vino, del 82, y… una ensalada. ¿Y qué más? ¿Qué más quieres tú? Tal y como está la vida…».

Todos estos audios se enmarcan en el chantaje que realizó Bárbara Rey con su relación y con sus conversaciones grabadas al Estado. Amenazó con desvelarlo todo de no tener un porvenir económico digno. Cobró fondos reservados y cuantías conseguidas por amigos personales de Juan Carlos I. A eso se sumaron los trabajos en productoras televisivas que suplicó directamente al monarca.

Fue una de las vedettes y personalidades más conocidas de la televisión española en las décadas de los 70 y 80, pero en los años 90 su popularidad como estrella del entretenimiento había comenzado a decaer. En ese momento, Bárbara Rey era consciente de que la televisión seguía siendo una plataforma crucial para mantener su relevancia pública y estabilidad económica. Durante su relación con el monarca, recibió apoyo financiero y mediático indirecto. Logró seguir firmando contratos con programas televisivos de éxito en Televisión Española y cadenas autonómicas, que la ayudaron a sostener su imagen mediática. Años después siguió haciendo giras por platós y exclusivas de revistas hablando de su vida. Inicialmente, no quería confirmar su noviazgo con el monarca Borbón. Sin embargo, el aura inicial de misterio se fue disipando poco a poco hasta que finalmente las fotografías de uno de sus encuentros y los audios han terminado de confirmar que fue una amante real del monarca.