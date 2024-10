Juan Carlos: «Un sector del PSOE liderado por Guerra arrasaría con todo con tal de acabar con González»

«Un sector del PSOE liderado por Alfonso Guerra, con tal de acabar con Felipe [González], arrasaría con todo». Con estas palabras, Juan Carlos I le confiesa a su amante Bárbara Rey su preocupación por el contexto político en relación con la continuidad de la Monarquía. Esta frase se extrae de los audios de las conversaciones entre la vedette y el que fuera Jefe del Estado, que fueron grabadas durante los años 90. Los servicios secretos trataron de ocultar este material durante décadas. OKDIARIO publica ahora este material en el que se puede escuchar, por primera vez en la historia, a un monarca español pronunciarse sobre determinados políticos.

Bárbara Rey era la confidente de Juan Carlos I. Su relación comienza en 1977, cuando el hoy Rey emérito se interesó por conocer a la artista de variedades que, en ese momento, trabajaba en televisión. Los contactos empezaron a hacerse más íntimos y el entonces Rey se desahogaba con la murciana sobre la situación política que se fraguaba. Los socialistas estaban en el poder con Felipe González como presidente. El sevillano ganó las elecciones generales el 28 de octubre de 1982, obteniendo 202 diputados en las urnas, es decir, el 48,11 % de los votos.

Juan Carlos I no ocultaba su preocupación por los políticos que representaban al pueblo en el nuevo contexto democrático, en especial, con los sectores del PSOE que estaban a favor de la república. El monarca identificaba a estos miembros bajo el liderazgo de Alfonso Guerra, que fue vicepresidente de Felipe González entre los años 1982 y 1991. A continuación, reproducimos la conversación entre Bárbara y el Rey:

Juan Carlos I.- Yo no te digo que me llegue a mí, pero casi, casi…

Bárbara Rey.- ¿A ti…? ¿Cómo te va a llegar?

Juan Carlos I.- Me puede llegar.

Bárbara Rey.- Yo no creo que la cosa pueda llegar a ese extremo…

Juan Carlos I.- Puede llegar por una razón: porque hay ya grupos intelectuales, periodistas, sectores… sectores contrarios a Felipe [González] dentro del PSOE… un grupo importante del PSOE liderados por el Guerra…

Bárbara Rey.-Por el Guerra, sí, ¡claro!

Juan Carlos I.- Y un grupo de IU importante de intelectuales y esos están detrás de una cosa que es la república y…

Bárbara Rey.- Ya, ya, por supuesto, y están en contra de la Monarquía.

Juan Carlos I.- Sí. Entonces, con tal de acabar con Felipe [González], pues no les importaría arrasar con lo que fuera.

Bárbara Rey.- Bueno, por Dios, qué exageración, ¿no? Pero, vamos, yo no creo que la cosa llegue a ese extremo… ¡Por favor, mi vida!, digo yo… Es evidente que ellos tienen mucho que tapar y tendrán que llegar…

Juan Carlos I.- Hay que estar ojo avizor.

Bárbara Rey.- Sí, hay que estar, sí. Tal y como se está poniendo todo, oye… Porque mira, escúchame un momento, el que más y el que menos, dentro de lo que no sea totalmente legal, pues algún negocio de vez en cuando se hace…

Juan Carlos I.- ¡Todos! ¡Todos!

Bárbara Rey.- Todos, mi amor, todos.

Juan Carlos I.- Todo el mundo.

Opiniones de Juan Carlos

Las opiniones sobre Alfonso Guerra no son los únicos comentarios políticos que Juan Carlos le confesó a la vedette. Según los audios en posesión de este periódico, el monarca se pronuncia sobre los ex presidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar. También se expresa sobre su parecer con el PSOE de la época y sobre las elecciones en las que José María Aznar le arrebató el poder a los socialistas en 1996. El máximo representante de la Familia Real no duda en confesarse con Bárbara en conversaciones telefónicas y encuentros personales que fueron grabadas.

A todo ello también se suman desconfianzas sobre los miembros de su equipo, en concreto, de Sabino Fernández Campo, que fue jefe de la Casa del Rey. El entonces Jefe del Estado le trasladó a la artista murciana que se habían publicado informaciones que sólo Sabino conocía, a la vez que elogiaba la discreción del golpista Alfonso Armada tras el 23F. «Palabra de honor, me río, cariño, de Alfonso Armada. Ése ha pasado siete años en la cárcel, se ha ido a su pazo de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra. ¡Jamás! En cambio, éste otro está largando…», le dijo Juan Carlos a Bárbara Rey.