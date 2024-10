Las quejas de Juan Carlos I sobre Sofía: «No entiende que un sábado y domingo me vaya»

En este audio de las conversaciones entre Juan Carlos I y Bárbara Rey se puede escuchar nuevamente al monarca confesarle a su amante su fracaso matrimonial con la Reina Sofía. «No entiende que yo un sábado y domingo me vaya…», se lamenta el entonces Jefe de Estado, que no oculta el malestar de Sofía por sus ausencias en Zarzuela.

«Me fui el otro día… Me fui a Palma y me fui en el barco…», afirma con naturalidad sin saber que la actriz le está grabando. «En las conversaciones que se escuchan en los audios parece que mi madre lo está entrevistando a Juan Carlos I». La frase es de Ángel Cristo Jr., el hijo de Bárbara Rey y este audio al que ha accedido en exclusiva OKDIARIO es prueba de ello.

Juan Carlos I desvela que Sofía sufre mucho por la solitaria vida familiar que lleva en Zarzuela: «Me fui el otro día… Me fui a Palma y me fui en el barco, y se molestó. Ahora ya no se molesta porque antes se molestaba por cualquier cosa. Se molestaba, por ejemplo, porque le cogía la mano en público (…) El otro día, cuando yo me fui a Palma, ella se fue a París y a Londres. Pues muy bien. Me pareció muy bien. Pues perfecto. Se cree que algún día volverá a ser lo que era antes. El otro día se lo dije: ‘Mira, esto no vuelve’».

Bárbara Rey.- ¿Con quién come ella?

Juan Carlos I.- Se encierra en su cuarto. Cuando yo veo que está la cena y el criado… el tal… No baja, se queda en su cuarto. Está enfadada conmigo.

Bárbara Rey.- ¿No quiere estar contigo?

Juan Carlos I.- No. No entiende que yo un sábado y domingo me vaya… Por supuesto que es duro si quieres. «Pero organízate tú», le digo.

Bárbara Rey.- Que te vayas… ¿dónde?

Juan Carlos I.- Me fui el otro día… Me fui a Palma y me fui en el barco.

Bárbara Rey.- Se molestó…

Juan Carlos I.- ¡Por supuesto! ¡Hombre, es natural!

En los audios Bárbara tampoco habla bien de Sofía. «He sido odiada por la Reina hasta el tope. Ha utilizado todos los medios que ha tenido a su alcance y a su alrededor para hundirme», dice en una de sus famosas grabaciones. La acusa de ser su mano negra y de haber utilizado «todos los medios a su alcance» para acabar con ella.

Hoy la ex vedette se muestra arrepentida. «Todo esto era innecesario, hacen un daño tremendo a la Reina y lo lamento mucho. No se encuentra bien. Le ha dado un disgusto enorme escuchar esta parte, y no por don Juan Carlos sino por la Reina. Le ha hecho especialmente daño y está intentando recomponerse», ha dicho una periodista amiga de Bárbara.