Juan Carlos I confirmó a Bárbara Rey su no-relación con Sofía: «Vivo en otra parte de la casa»

Los audios de las conversaciones entre Juan Carlos I y Bárbara Rey dibujan un matrimonio fracasado en la Jefatura del Estado. El monarca hablaba abiertamente por teléfono con su amante las particularidades de su relación con la Reina Sofía. Expone que «desde hace 15 días» no cenan o almuerzan juntos y eso a pesar de que «los niños y su hermana» no están en casa. «Se encierra en su cuarto. Cuando yo veo que está la cena y el criado [avisa]… No baja, se queda en su cuarto. Está enfadada conmigo», relata el monarca.

Tal como desvelan los audios en poder de OKDIARIO, que presuntamente utilizó Bárbara Rey para presionar a la Casa Real para obtener contratos de televisión y fondos reservados, la conexión de Juan Carlos con ella era total. El Rey lamentaba que no había comunicación con su esposa real y Bárbara le replicaba que ese aspecto en una pareja es muy importante, lo que el Rey ratifica.

Juan Carlos I desvela que le dijo a la Reina Sofía que no tenía problema en que reorganizara su vida personal. En ese marco, el monarca se fue a Palma de Mallorca y su esposa a Londres y París. Esto le pareció «perfecto» a Juan Carlos. «La mentalidad [de Sofía] no ha evolucionado. Pero, entre tú y yo, voy a ser egoísta, para mí es comodísimo porque como Reina cumple de maravilla. Encima, aguanta, no se va con otro», subraya con naturalidad.

A continuación, recogemos otro extracto de la jugosa conversación que mantiene la pareja a mediados de los años 90 hablado de la entonces Reina de España.

Juan Carlos I.- Pues, claro… Yo llevo sin cenar y almorzar con ella solos… yo creo que quince días. Y eso que no están los niños en casa, ¿eh? No está ni su hermana.

Bárbara Rey.- ¿Con quién come ella?

Juan Carlos I.- Se encierra en su cuarto. Cuando yo veo que está la cena y el criado… el tal… No baja, se queda en su cuarto. Está enfadada conmigo.

Bárbara Rey.- ¿No quiere estar contigo?

Juan Carlos I.- No. No entiende que yo un sábado y domingo me vaya… Por supuesto que es duro si quieres. “Pero organízate tú”, le digo.

Bárbara Rey.- Que te vayas… ¿dónde?

Juan Carlos I.- Me fui el otro día… Me fui a Palma y me fui en el barco.

Bárbara Rey.- Se molestó…

Juan Carlos I.- ¡Por supuesto! ¡Hombre, es natural! Ahora ya no se molesta porque antes se molestaba por cualquier cosa. Se molestaba, por ejemplo, porque le cogía la mano en público. (…) El otro día, cuando yo me fui a Palma, ella se fue a París y a Londres. Pues muy bien. Me pareció muy bien. Pues perfecto.

Bárbara Rey.- Y cuando viaja, ¿va en avión privado?

Juan Carlos I.- No. Cuando va sola, no. Cuando va privadamente, no.

Bárbara Rey.- Tú no la ves… Porque si no come y no cena…

Juan Carlos I.- No, no. No desayuno tampoco con ella.

Bárbara Rey.- Sólo la ves en actos oficiales…

Juan Carlos I.- Y, además, yo vivo ahora, hasta que arreglen una parte de la casa, que no sé cuándo estará arreglada… yo creo que está casi, pero, en fin, no sé… vivo en la parte de la piscina, que está separada de la casa.

Bárbara Rey.- O sea, que ni la ves…

Juan Carlos I.- No, vida familiar, ninguna. En verano algo más, pero no hablamos. Yo nunca hablo con ella como ahora hablo contigo.

Bárbara Rey.- ¿Nunca?

Juan Carlos I: ¡Nunca!

En otro pasaje de los BárbaraLeaks Juan Carlos destaca el perfil profesional de su esposa: «Me convenía, para mí es comodísimo, como Reina cumple y no se va con otro». En esos diálogos registrados en los años 90 la artista de variedades también da su opinión, le pregunta sobre su relación matrimonial y sobre las amantes que ha tenido al margen de ella. El Rey no duda en confesarle que no estaba con Sofía, que hacían vidas separadas, pero que cumplía con su función de Reina.

El hoy Rey emérito le reconoce que meditó mucho si debía contraer matrimonio con ella. Los reyes se casaron el 14 de mayo de 1962 en Atenas. Juan Carlos I se unía en matrimonio con una de las hijas del rey de Grecia. Fruto de esta unión nacieron sus tres hijos, pero al poco de nacer el actual Rey Felipe VI sus caminos se separaron. No obstante, el monarca insiste: «Como Rey acerté, hice bingo, como profesional hace un papel de número 1».