La confesión de Juan Carlos I sobre Sofía: «Hace 15 días que no cenamos juntos, se encierra en su cuarto»

Los audios entre Bárbara Rey y Juan Carlos I revelan la verdadera relación que mantenían la Reina Sofía y su marido contada por el propio monarca. El emérito reconoce ante su amante que empezaron a hacer vidas separadas tras el nacimiento de Felipe. Sofía y Juan Carlos se casaron en Atenas en 1962, pero el matrimonio no funcionó. No pidieron el divorcio por su condición de Reyes de España. Pero el Rey comenzó a conocer a otras mujeres, como es el caso de Bárbara Rey, con la que contactó en 1977 tras verla en televisión. La artista murciana comenzó a hablar con el Rey por teléfono y grabó alguna de estas llamadas que décadas después ven la luz en OKDIARIO.

Juan Carlos le confesó a Bárbara sus secretos, sus preocupaciones por la actualidad e incluso su opinión sobre el contexto político de la época. También le desveló en qué situación se encontraba su no-matrimonio. Elogió la figura de Sofía como Reina, pero le contó que desde hace años no eran un matrimonio. A continuación, la conversación en la que el Rey emérito le cuenta cómo vivían él y Sofía en el Palacio de La Zarzuela:

Juan Carlos I.- Yo llevo sin cenar y almorzar con ella solo… yo creo que quince días y eso que no están los niños en casa, ¿eh? No está ni su hermana.

Bárbara Rey.- ¿Con quién come ella?

Juan Carlos I.- Se encierra en su cuarto. Cuando yo veo que está la cena y el criado… el tal… No baja, se queda en su cuarto. Está enfadada conmigo.

Bárbara Rey.-: ¿No quiere estar contigo?

Juan Carlos I.- No. No entiende que yo un sábado y domingo me vaya… Por supuesto que es duro si quieres. «Pero organízate tú», le digo.

Bárbara Rey.- Que te vayas… ¿Dónde?

Juan Carlos I.- Me fui el otro día… Me fui a Palma y me fui en el barco.

Bárbara Rey.- Se molestó…

Juan Carlos I.- ¡Por supuesto! ¡Hombre, es natural! Ahora ya no se molesta porque antes se molestaba por cualquier cosa. Se molestaba, por ejemplo, porque le cogía la mano en público. El otro día, cuando yo me fui a Palma, ella se fue a París y a Londres. Pues muy bien. Me pareció muy bien. Pues perfecto.

Bárbara Rey.- Y cuando viaja, ¿va en avión privado?

Juan Carlos I.- No. Cuando va sola, no. Cuando va privadamente, no.

Bárbara Rey.- Tú no la ves… Porque si no come y no cena…

Juan Carlos I.- No, no. No desayuno tampoco con ella.

Bárbara Rey.- Sólo la ves en actos oficiales.

La familia de Juan Carlos

Los audios con su amante Bárbara Rey también revelan que la Familia Real estaba rota. «Vida familiar, ninguna. En verano algo más, pero no hablamos. Ella dirá que por qué yo no hablo…», le confiesa Juan Carlos. Y prosigue: «Entre tú y yo, voy a ser egoísta, para mí es comodísimo porque como Reina cumple de maravilla. Encima, aguanta, no se va con otro. Creo que su mentalidad no ha evolucionado. Ella se cree que algún día volverá a ser lo que era antes. El otro día se lo dije: Mira, esto no vuelve. ¿Por qué fue? Pues, mira, por culpa mía y culpa de ella. Yo creo que en un matrimonio siempre hay de los dos…».

Juan Carlos también le cuenta a la murciana la situación personal en la que se encontraban sus hijos en el momento de la llamada de teléfono. El monarca le cuenta que Felipe empezaba a llamarle más y que la infanta Cristina se había cambiado de piso recientemente. También hablan sobre Elena, de quien dice que «está encauzada» con Jaime de Marichalar. El Rey le dice a Bárbara que le parecía bien esta relación y que le había dicho a Elena que tenía que anunciarla oficialmente. Elena de Borbón y Jaime de Marichalar acabaron divorciándose años después tras tener dos hijos en común. Bárbara era la confidente del Rey.