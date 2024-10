En esta conversación a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Bárbara Rey interroga a Juan Carlos sobre la situación sentimental de sus hijos. La vedette acribilla a preguntas al hoy Rey emérito tras enterarse por ‘¡Hola! de que la infanta Elena había dado el paso de casarse con Jaime de Marichalar. Todo un tercer grado en el que el lenguaraz monarca, lejos de mantenerse cauto y respetuoso sobre sus hijos, responde a su amante con todo lujo de detalles: «Elena está encauzada con Marichalar, Felipe ya no se ve con Sartorius y Cristina está sola, pero bien, en Barcelona».

Bárbara Rey.- O sea, que yo me tengo que enterar por las revistas que se casa tu hija…

Juan Carlos I.- ¡Ah no! No. No. Yo creo que todavía no.

Bárbara Rey.- Pero, ¡bueno!, lo ponen en el “¡Hola!”…

Juan Carlos I.- Sí, bueno, pero oye… también ponen en el ¡Hola! que… que a lo mejor alguien tal no sé qué y…

Bárbara Rey.- Sí, claro.

Juan Carlos I.- ¡Hombre!, que yo sí… Lo que entre tú y yo te puedo decir es que sale con este chico [Jaime Marichalar]. Lo que pasa es que todavía no lo quiere anunciar.

Bárbara Rey.- ¿Que no lo quiere anunciar?

Juan Carlos I.- Anunciar la boda, vamos. ¿Comprendes?

Bárbara Rey.- Pero este chico es muy majo. Tú me dijiste que te caía bien, que te gustaba, ¿no?

Juan Carlos I.- Sí, a mí me caía bien, pero lo que no sé todavía…Yo le he dicho a Elena… Le dije hace poco: lo mejor es que lo digáis oficialmente y así os quitáis…

Bárbara Rey.- ¡Claro! Para que estén escondiéndose siempre…

Juan Carlos I.- Pero, en fin, ya sabes cómo son la juventud. Cada uno…

Bárbara Rey.- ¡Hombre! También para dar un paso de ese tipo… Oye, siendo la infanta no puede tampoco, si no está convencida y segura, dar una noticia de ese tipo. Tiene que tener un convencimiento total. Y, entonces, ¿qué pasa, que ella no… todavía no tiene decidido si se quiere casar o no?

Juan Carlos I.- Ahora, todavía no.

Bárbara Rey continúa con su interrogatorio a Juan Carlos I en busca de más información confidencial que quede grabada en algunos de los tantos micrófonos que tiene instalados en su casa de Boadilla del Monte. Juan Carlos comparte con la vedette su satisfacción por la relación de Elena con Marichalar: «Está encauzada con el tío este… con el Marichalar este… Veremos a ver qué sale». También le cuenta que comienza a hablarse más con su hijo, el entonces príncipe Felipe, «que ahora me llama un poco más».

Bárbara Rey.- ¿Qué iba a decir…? ¿Ya no se ve con la Sartorius?

Juan Carlos I.- No.

Bárbara Rey.-¿No?

Juan Carlos I.- No, nada, no.

Bárbara Rey.- Es que no es fácil, ¿eh?, porque una chica, que tiene que quererla y al mismo tiempo…

Juan Carlos I.- Yo creo que Elena está más o menos…

Bárbara Rey.- Elena sí, ¿no?

Juan Carlos I.- Encauzada con el tío éste… con el Marichalar éste… Veremos a ver qué sale.

Bárbara Rey.- ¿Con el Marichalar tú crees?

Juan Carlos I.- Yo creo que sí

Bárbara Rey.- Y Cristina… nada, ¿no?

Juan Carlos I.- Cristina, nada, no tiene a nadie.

Bárbara Rey.- Pero Cristina está muy mona ahora, ¿eh? Está más delgada…

Juan Carlos I.- Ayer me llamó, que se cambiaba de piso porque había encontrado un piso cuarenta mil pesetas más barato y mayor.

Bárbara Rey.- ¿Dónde?

Juan Carlos I.- En Barcelona.

Bárbara Rey.- Está allí encantada de la vida, haciendo su vida… ¡Cómo crecen los hijos!, ¿verdad? Se independizan, cada uno va por su lado… ¿Y el príncipe te llama más o no?

Juan Carlos I.- ¿Qué?

Bárbara Rey.- Que si te llama más… que estabas enfadado con él.

Juan Carlos I.- Sí, sí, ahora me llama un poco más.

Bárbara Rey.- ¿Y no sale con nadie? ¡Qué raro!