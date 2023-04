El corazón de Sara Montiel dejó de latir el 8 de abril del 2013. Nacida en La Mancha, en la localidad de Campo de Criptana (Ciudad Real), María Antonia Abad Fernández, que era como verdaderamente se llamaba, sufrió una muerte súbita. El equipo sanitario que se desplazó a su casa de Madrid apenas pudo hacer nada por salvar la vida por una de las actrices españolas más carismáticas del siglo XX, la misma que se acostumbró al aplauso como banda sonora de su vida.

Ahora, justo cuando se cumple una década de su deceso, se reabre el debate en torno al legado humano de la actriz, que no es otro que sus dos hijos: Zeus y Thais. ¿Qué ha sido de ellos? Precisamente, el varón ha sido protagonista recientemente en algún que otro medio de comunicación. Lo hizo para dar a conocer dos aspectos importantes. Por un lado, que sufrió depresión y por el otro, que planea lanzar al mercado una de las canciones más populares de su madre en los 80. Quería ser cantante y continuar la estela de Sara Montiel, por más que ella le advirtiera que la vida del artista es dura.

Zeus reflexionaba a corazón abierto en Lecturas: «He ido a terapia y he estado con psicólogos. Últimamente no, pero no me importaría volver. A todos nos viene bien, he llorado, me he sentido frustrado y he tenido depresión». Mediante su testimonio, la sociedad ha sabido el gran drama que vivió con la pérdida de Montiel: no pudo despedirse de ella porque el día que murió tenía un examen y cuando su hermana le llamó para darle la noticia se encontró a su madre tapada por una sábana, sin vida.

Zeus y Thais fueron el gran proyecto de vida de Sara Montiel. Los adoptó durante su matrimonio con el empresario y periodista mallorquín José Tous Baberán. Durante mucho tiempo se dijo (sin ser confirmado por ella) que había sufrido 11 abortos y que, desesperada por no poder ser madre, decidió adoptar a estos niños que hoy en día siguen dando de qué hablar, aunque con vidas dispares.

Desde la muerte de la actriz, Zeus y Thais han sido los gestores de la fortuna que dejó su progenitora, sin que eso les haya eximido de conflictos por la misma. Hay que recordar que la artista denunció en el 2010 a su mano derecha y administrador de sus bienes, Francisco Fernández Peñalver, por un delito de estafa continuada que obligó a sus vástagos a batallar en los juzgados.

Sobre Zeus hay que destacar que está licenciado en Derecho por la prestigiosa ICADE. Además de la música, ha estado vinculado al mundo de la moda y del fitness, pero también ha invertido en negocios de marketing digital. Un hombre todoterreno que ha buscado hacerse un nombre más allá de su apellido.

Al igual que su hermano, Thais tiene también la titulación de Derecho y eso le ha servido para administrar el jugoso patrimonio que dejó su madre. Cabe destacar la gran cantidad de inmuebles que poseía -casi una decena- entre los que se encontraba el lujoso piso, ubicado en la madrileña zona de Núñez de Balboa, que sus hijos vendieron tras su muerte. Si de Zeus se ha sabido que ha ido probando suerte en distintos ámbitos, la vida de su hermana es mucho más hermética.