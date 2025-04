Susanna Griso señala a la biógrafa del Rey Juan Carlos como alentadora de la demanda contra Revilla

El Rey Juan Carlos ha interpuesto una demanda contra Miguel Ángel Revilla, ex diputado del Parlamento de Cantabria y ex presidente de esa misma comunidad autónoma, tras considerar calumniosas e injuriosas unas declaraciones que realizó entre mayo de 2022 y enero de 2025. Como no podía ser de otra manera, este inesperado movimiento del progenitor del actual monarca ha acaparado la atención mediática de buena parte de las mesas de debate de nuestro país, llegando hasta el espacio televisivo presentado por Susanna Griso en Antena 3. Precisamente desde este plató, la periodista mencionada, cercana a la monarquía española, ha identificado a la persona que estaría detrás de esta polémica demanda.

«Me apuntan quién podría estar detrás de esa demanda y quién le habría animado. Y no es la infanta Elena, podría ser su biógrafa Laurence Debray. Me lo dicen personas muy bien informadas», aseguraba. Además, añadía que Revilla no iba a ser la única figura que iba a recibir acciones legales de parte del Rey Emérito. «Yo os digo que el rey está en una nueva etapa y esta no va a ser la única. La próxima va a ir a por alguien con quien ha estado asociado. Concretamente a por Corinna Larsen», sentenciaba.

Susanna Griso en ‘Espejo Público’. (Foto: Atresmedia)

Como no podía ser de otra manera, tras estas informaciones de Griso, el matinal de Atresmedia se ha puesto en contacto con Laurence Debray para hablar del asunto. Y, aunque en un principio ha negado categóricamente que estuviera detrás de la demanda, lo cierto es que según avanzaba la conversación, ha terminado confesando que don Juan Carlos le consultó sobre el asunto. En ese momento, la biógrafa ha reconocido que le mostró todo su apoyo, alegando que en Francia era una actitud muy común cuando se producía una «difamación sin pruebas de por medio».

Susanna Griso en ‘Espejo Público’. (Foto: Atresmedia)

Cabe destacar que, en los últimos años, Laurence Debray se ha convertido en una de las amigas más íntimas del que fuera Jefe de Estado. Tanto es así, que ha pasado largas temporadas en Abu Dabi para poder escribir al detalle sus memorias. La obra escrita que narrará todas las vivencias del progenitor del Rey Felipe Vi aún no han salido a la luz, pero Laurence ha confesado que siempre ha sentido fascinación por su figura. Por otro lado, también mantiene una excelente relación con sus hijas. De hecho, fue fotografiada junto a la infanta Elena en las regatas de Sangenjo.