La guerra que enfrenta a Ángel Cristo con su madre, Bárbara Rey, está más abierta que nunca. Él y Ana Herminia, su mujer, han reaparecido en televisión tras cuatro meses de su última manifestación pública y se han expuesto a una mediación. Posteriormente, ambos han acudido al plató de ¡De viernes! para seguir desgranando su intervención. Ha aprovechado este momento para hablar sin tapujos de la nula relación que mantiene con Bárbara Rey y también sobre cómo se encuentra el matrimonio después de los rumores de crisis. Ha sido muy duro con sus palabras y ha llegado a afirmar que su madre no existe para él, hasta el extremo de que ha asegurado que «es como si estuviese muerta». Un testimonio motivado por el mal recuerdo que tiene de su infancia y el arduo proceso que está llevando a cabo para desprenderse de los miedos que le ha instaurado esta a lo largo de su vida.

En un espacio compartido por el matrimonio con la mediadora, había una imagen de Bárbara con un conjunto de pantalón, chaqueta y un top lencero. Una vestimenta que Ángel no ha dudado en criticar: «Qué traje más feo, no estoy acostumbrado a verla con un traje de hombre». Unas palabras que han hecho que su esposa le haya dado un toque de atención, asegurando que no es un comentario correcto. Pese a esto, él ha continuado con su cruzada y ha afirmado que: «Si me lo dejáis llevar a casa, lo pongo en la puerta para que no vengan los ladrones». Incluso ha planteado la opción de quemar la impresión de la artista en tamaño real.

Ángel Cristo y Ana Herminia en la mediación. (Foto: Telecinco)

También ha hecho una inesperada confesión: «mi madre me ha llamado en alguna ocasión, la última, el 8 de este mes», hace poco más de 15 días, durante la Feria de Abril. Algo que sospecha que ha podido ser sin ninguna intención y a lo que ha restado importancia: «No suelo estar con el teléfono encima y lo suelo ver más tarde», confirmando así que no ha respondido a las llamadas de su progenitora.

Ángel Cristo en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

La actriz le ha deseado lo mejor, pero él ha puesto en entredicho estas palabras. «Lo mejor para mí es la custodia compartida de mi hija, algo que ella misma ha dicho que no me merezco», ha rebatido tajante y visiblemente emocionado. «Si me quiere tanto, que me quite la denuncia», ha bromeado para quitar hierro al asunto.

El libro de Bárbara Rey

El próximo 12 de junio verá la luz Yo, Bárbara, un libro que recoge las memorias de una de las vedettes más famosas de nuestro país. Un recopilatorio de su vida que le ha costado: «Muchas lágrimas, trabajo y momentos duros». Aunque, frente a la prensa, se ha mostrado muy contenta con el resultado. Un proyecto que estaba previsto para publicarse tras su muerte, pero que, con el devenir de los acontecimientos, se ha visto forzada a adelantar. «Han pasado muchas cosas y he creído que era el momento oportuno», ha sentenciado.

Bárbara Rey, Ángel Cristo y sus dos hijos (Foto: Gtres)

Un escrito en el que estarán plasmadas sus vivencias más personales entre las que habrá hueco para la relación materno-filial con sus dos hijos, su duro matrimonio con el domador Ángel Cristo y para su historia con Juan Carlos I, con el que mantuvo un supuesto idilio cuando este era Rey de España, que se alargó en el tiempo y que contó con varios encuentros íntimos.