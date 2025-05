Las confidencias de Bárbara Rey que escocerán a Isabel Pantoja: “Estuvo hablando mucho de Paquirri”

Hace tan solo unas semanas, Amor Romeira sorprendió a propios y extraños al sacar a la luz unas declaraciones que Francisco Rivera habría hecho a Bárbara Rey durante la Feria de Abril. Y es que, según la colaboradora de televisión, el torero le confesó públicamente a la vedette que ojalá ella hubiera sido su madrastra en lugar de Isabel Pantoja. Hasta ahora, el maestro no se ha pronunciado al respecto, pero en su nombre lo ha hecho su esposa, Lourdes Montes, quien ha aclarado lo que realmente ocurrió durante ese encuentro en el festejo sevillano.

«Eso no fue así. Hay que contextualizar un poco las informaciones. Era un día de feria. Y el comentario fue: «Podrías haber sido mi madrastra». Porque fue novia de su padre», comenzaba a decir. Añadía que Bárbara fue encantadora con ellos en todo momento y que, más allá de estas virales declaraciones de su marido, la madre de Sofía Cristo también les estuvo hablando mucho de Paquirri. «Nos contó cómo entrenaba y curiosidades… Al final, a Fran le encanta que le hablen de su padre porque le conoció muy poquito», sentenciaba. La diseñadora añadía que, a pesar de que era la primera vez que coincidía con Bárbara, la considera una persona «muy cariñosa y divertida», aunque sin duda destaca que lo que más le gustó de ella fue el «recuerdo tan bonito que tiene de Paquirri», algo que «le encantó escuchar».

Lourdes Montes en un evento de Rowenta en Madrid. (Foto: Gtres)

Estas confidencias de Bárbara Rey a Lourdes Montes y Francisco Rivera han avivado aún más la expectación en torno a la reacción de Isabel Pantoja. Y es que, como era de esperarse, la tonadillera ha optado por mantenerse en el más absoluto silencio, fiel a su estilo habitual cuando se trata de polémicas mediáticas.

No obstante, resulta llamativo que, más allá del conocido distanciamiento que mantiene con los hijos de Paquirri (una relación prácticamente inexistente desde hace años), esta nueva situación podría haberle resultado especialmente incómoda. No solo por el contenido de las revelaciones, sino también por el hecho de que Lourdes y Francisco hayan conversado abiertamente con una ex pareja del que fuera su esposo. Un movimiento que podría reabrir ciertas heridas del pasado.

Isabel Pantoja en un concierto en Madrid. (Foto: Gtres)

El romance entre Bárbara Rey y Paquirri

Según contó la propia Bárbara Rey en Lazos de sangre, su relación con Paquirri comenzó en 1979, justo después de que el maestro se separara de Carmen Ordóñez. Su historia fue fugaz pero intensa, ya que tan sólo duró unos meses. Y es que de acuerdo con el testimonio ofrecido por la vedette, en más de una ocasión el torero le confesó que tenía «el corazón roto» y que aún seguía enamorado de la madre de sus dos hijos mayores.