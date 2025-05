Bárbara Rey ha vuelto a hacer lo que mejor sabe: acaparar focos sin pedir permiso. Esta vez, no ha sido por ninguna exclusiva explosiva ni por nuevas revelaciones sobre su famosa «amistad entrañable» con el Rey emérito Juan Carlos I. Le ha bastado con una rumba improvisada, mucho arte y un traje de flamenca ajustado como una segunda piel. En plena Feria del Caballo de Jerez, la ex vedette se ha marcado un baile que ya circula como pólvora por Instagram, provocando carcajadas, aplausos y algún que otro suspiro nostálgico.

Vestida de rojo pasión y con lunares negros (clásica y matadora), Bárbara se mueve al ritmo de la música como si el tiempo no pasara por ella… ni por sus escándalos. La escena, digna de una serie de televisión que combina farándula y monarquía, no ha tardado en viralizarse. Y mientras el respetable la vitorea en la caseta Amigos del Patio, las redes arden: unos celebraban su espíritu libre, mientras que otros se preguntan si no estará echándo más leña al fuego de sus ya muy comentadas memorias. Porque sí, mientras ella baila sevillanas y sonríe al lente como si todo estuviera en orden, su hijo, Ángel Cristo Jr., no parece compartir el mismo entusiasmo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jerez Televisión (@jereztv)

Preguntado expresamente por la publicación de las memorias de su madre, donde se relatan capítulos de alto voltaje emocional y político, Ángel Cristo Jr. ha optado por la mueca más demoledora: la risa. «No las he leído, ni pienso hacerlo», soltó ante las cámaras de Gtres hace escasos días, entre risas irónicas, dejando claro que no le concede demasiada credibilidad al testimonio materno. Un zasca filial que, para muchos, dice más que cualquier comunicado. «Estamos bien. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Ángel pasa de todo», añadió por su parte Ana Herminia, esposa del ex concursante de Supervivientes.

Y mientras madre e hijo se reparten titulares, el tercero en discordia también ocupa su propio rincón en el teatro de lo absurdo: Juan Carlos I. El Rey emérito sigue coleccionando demandas, esta vez contra Miguel Ángel Revilla, por haberle soltado unas cuantas verdades (o al menos lo que él considera como tales), sin anestesia. El acto de conciliación entre ambos, celebrado el pasado viernes, acabó como era de esperar: sin acuerdo y con demanda formal en marcha. ¿La petición? 50.000 euros y una disculpa pública. Qué menos, pensará él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bárbara Rey (@barbararey_oficial)

Las memorias de Bárbara Rey

Será el próximo 12 de junio cuando se publique Yo, Bárbara. Mis memorias, la autobiografía de Bárbara Rey editada por Plaza & Janés. Un libro que promete dar mucho que hablar por las revelaciones que contiene. Entre los fragmentos que ya han trascendido, destaca una frase con clara carga simbólica: «Creéis que sois una corte. Yo conozco cortes. Y circos. Y son lo mismo. Creéis que el domador es la estrella. Y la estrella es el león».

En estas memorias, la artista repasa episodios clave de su vida y aporta confesiones inéditas. Por supuesto, hay espacio para su relación con el Rey Juan Carlos I, aunque en una reciente entrevista con Pronto, Bárbara quiso matizar: «Mi vida es mucho más que eso».