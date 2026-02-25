El PP andaluz condena la «imprudencia» de Adif por retirar material de Adamuz: «País de pandereta…»

El PP andaluz ha cargado este miércoles contra la «imprudencia» de los directivos de Adif tras conocerse la retirada de material de las vías después de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) «sin permiso judicial», una actuación que, a juicio de los populares, no tiene sentido al afectar a elementos vinculados a una investigación penal.

En rueda de prensa, el portavoz adjunto del PP-A en el Parlamento, Pablo Venzal, ha resumido su crítica con una frase: «Parecemos un país de pandereta en algunas cosas». Para Venzal, resulta «sorprendente» que se haya actuado sobre un material que está «sub judice» y que forma parte de una investigación jurisdiccional penal.

«Algo que está sub judice y que forma parte de un material y de una investigación jurisdiccional penal, no tiene sentido que de madrugada o a la hora que sea y sin permiso judicial se vaya a manipular o a hacer uso de determinados enseres», ha afirmado, añadiendo que el episodio le recuerda «a la famosa investigación del 11-M».

El dirigente popular ha calificado la situación de «lamentable» y ha advertido de que «denota que tenemos que ser todos más respetuosos con las investigaciones judiciales y con la separación de poderes». En esa línea, ha señalado que habrá que ver «lo que da de sí esta cuestión» a partir de ahora.

Venzal también ha matizado que no está afirmando que se «hayan manipulado» los materiales, pero sí que, en su opinión, lo ocurrido «denota cierta imprudencia de los directivos que ordenaron el retirar esos enseres». «Queremos todos saber para qué se ordenó la retirada de un almacén donde había un depósito judicial; no tiene mucho sentido», ha zanjado.