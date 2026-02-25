María José Martínez, científica: «Cuando una persona necesita poner muchas alarmas su cuerpo no está preparado»

Cuando una persona necesita poner muchas alarmas a primera hora para despertarse es que algo le sucede. Los expertos contestan a una de las grandes problemáticas de estos días. Estamos ante una serie de peculiaridades que pueden llegar en cualquier momento, siendo uno de los elementos que, sin duda alguna, deberemos poner en práctica. Una científica nos da con la respuesta que necesitamos poner en práctica, antes que nada, un buen aliado de los cambios que, sin duda alguna, necesitamos implementar.

Dormir bien es algo imprescindible, es un elemento clave para nuestra salud que necesitamos empezar a poner en práctica, antes que nada. Conseguiremos descubrir lo mejor de un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede convertirse en un plus de buenas sensaciones en estos días que tenemos por delante. Por fin, sabemos el motivo de peso que nos hace poner muchas alarmas.

El cuerpo quizás no está preparado

Dormir nuestras ocho horas es algo que necesitamos implementar en nuestro día a día. En especial, en estas jornadas en las que cada detalle cuenta y puede suponer un importante cambio de tendencia. Sin duda alguna estamos ante el momento del día más esperado y odiado.

Empezar un nuevo día siempre es sinónimo de celebración. Podremos empezar a pensar en una serie de elementos que serán los que nos marcarán de cerca, con este tipo de elementos que deberemos empezar a tener en mente. Una serie de procesos que podemos empezar a aplicar de tal forma que tocará conocer este cambio de tendencia que puede ser esencial.

El cuerpo por la mañana quizás necesita más tiempo para ponerse en plena forma y hacerlo de tal manera que nos invite a tener una o varias alarmas. Algunas personas, son como un reloj, poco necesitan para despertarse, mientras que otras deben servirse de varias alarmas para hacerlo.

El motivo de esta necesidad puede estar más cerca de lo que nos imaginaríamos. Una especialista nos aporta esto que queremos, conocer en primera persona este cambio que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado.

Esta experta nos explica el motivo de poner muchas alarmas

María José Martínez Madrid, coordinadora del grupo de trabajo de Cronobiología de la Sociedad Española del Sueño (SES) explica que: «Cuando una persona necesita poner muchas alarmas para despertarse, lo que refleja es que su cuerpo no está preparado para iniciar la vigilia de forma natural en ese momento» que añade que: «desde el punto de vista científico, esto se relaciona con los ritmos circadianos y el sueño insuficiente o de mala calidad».

El blog de la psiquiatra Laura Álvarez nos da algunos consejos para descansar mejor: «Por la mañana es recomendable despertarse siempre sobre la misma hora e irse a dormir en cuanto se siente sueño. A mayor regularidad en los horarios, más facilidad para mantener un ritmo circadiano estable. Se recomienda cumplir este horario incluso durante los fines de semana. En global dormir unas 7-8 horas sería lo adecuado. En la medida de lo posible, utiliza un despertador amable, poco estridente. Los despertadores con ruidos fuertes generan picos de estrés que hacen comenzar el día con un nivel de alerta alto y predispone a la agitación. Es muy útil la exposición a la primera luz de la mañana, idealmente los primeros rayos de luz del día, aunque esté nublado. Un paseo de 10-20 minutos sería ideal. La luz en los ojos poco después de despertarse conduce a una sincronización de melatonina y cortisol, las hormonas del sueño y la activación respectivamente. La luz del día fomenta la secreción natural de cortisol diurna; en ese momento se activa el cronómetro natural de 12h tras las que se producirá la liberación de melatonina. Además, estos primeros rayos de luz contribuyen a aumentar la secreción natural de dopamina (motivación, concentración) y serotonina (bienestar, buen humor y relajación). El sol rojizo de la tarde informa al cerebro de que se está acabando el día: dar un paseo en el atardecer promueve un descanso nocturno suficiente y reparador. Por otro lado, conviene evitar la exposición a luz brillante a última hora de la tarde y por la noche. Esto incluye dispositivos digitales y otros tipos de luz azul. Esta luz le da la señal al cerebro de que es de día e interrumpe nuestra producción espontánea de melatonina. Según la literatura científica, usar una pantalla LED antes de dormir reduce notablemente la secreción natural de melatonina. Si es imprescindible que utilices pantallas en la noche, te recomiendo que uses el modo nocturno o que instales alguna aplicación que disminuya la intensidad de la emisión de tu dispositivo. En casa por la noche es preferible que las luces sean tenues, rojizas (la luz rojiza emula la luz del atardecer), idealmente velas, e iluminación baja (lámparas de pie en lugar de los halógenos o luces de techo, estas últimas evocan en nuestro cerebro la luz del sol)».