Muere repentinamente Youssou Diouf, futbolista de 20 años

El fútbol de Senegal está de luto tras confirmarse el fallecimiento del joven futbolista Youssou Diouf, de tan solo 20 años, que perdió el conocimiento al finalizar un partido de la segunda división del campeonato nacional. La noticia ha causado una fuerte conmoción y una profunda tristeza tanto en el ámbito deportivo como en el país en general, pues una pérdida tan repentina y prematura siempre duele mucho, especialmente entre sus allegados.

El trágico suceso ocurrió el pasado domingo, al término del encuentro entre el AS Saloum y el Amitié FC, disputado en el Stade Maniang Soumaré, en la ciudad de Thiès. El partido, correspondiente a la 16ª jornada de la Ligue 2 senegalesa, finalizó sin goles, pero lo deportivo quedó completamente en segundo plano tras lo ocurrido.

Youssou Diouf había ingresado al terreno de juego en los minutos finales desde el banquillo y, según las primeras informaciones, no mostró signos de malestar durante el encuentro. Sin embargo, una vez concluido el partido y mientras se encontraba en el banquillo, el joven delantero comenzó a sentirse mal y se desplomó repentinamente, perdiendo el conocimiento ante la sorpresa y la preocupación de compañeros, cuerpo técnico y aficionados.

Luto por Youssou Diouf

Los servicios médicos actuaron con rapidez e intentaron reanimarlo en el mismo estadio, pero pese a los esfuerzos realizados, no fue posible salvarle la vida y su fallecimiento fue confirmado poco después. Las causas exactas de la muerte aún no han sido detalladas oficialmente, aunque se espera que las autoridades médicas aporten más información en los próximos días.

La Liga Profesional de Fútbol de Senegal expresó su pesar mediante un comunicado, en el que lamentó profundamente la pérdida y envió sus condolencias a la familia del jugador, a su club y a todo el mundo del fútbol. Mensajes de apoyo y homenaje no tardaron en multiplicarse en redes sociales, donde jugadores, ex futbolistas y aficionados lamentaron la triste pérdida de Diouf.

Desde el club AS Saloum, compañeros y dirigentes destacaron la humildad y el esfuerzo del delantero, que se encontraba dando sus primeros pasos en el fútbol profesional y era considerado una promesa en crecimiento. Su repentina partida deja un vacío difícil de llenar, tanto en lo deportivo como en lo humano. Su nombre queda marcado en la memoria de los que compartieron vestuario con él y de un país que, una vez más, llora la pérdida de un joven talento que se fue demasiado pronto.