Tellado asegura que Yolanda Díaz «dice que se va» para que «cuele mejor su aterrizaje» en el PSOE

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, ha analizado la decisión de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, de no presentarse a las próximas elecciones generales como líder de un nuevo frente de izquierdas. El dirigente del PP ha aclarado que Yolanda «siempre dice que se va, pero luego siempre se queda» para no dar credibilidad al anuncio de la líder de Sumar y desliza que todo podría estar «lo suficientemente calculado para que cuele mejor el aterrizaje en el PSOE».

En un mensaje compartido a través de la red social Bluesky, Díaz anunciaba, en «una decisión muy meditada» y comunicada a sus seres queridos, al conjunto de Sumar y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no se presentará como líder a unas elecciones generales que, si no media adelanto, se celebrarán en 2027.

También desde las redes, en este caso en X, Tellado ha respondido a las intenciones de Yolanda Díaz. «Siempre dice que se va, pero luego siempre se queda», ha iniciado, para referirse al anuncio de la política de izquierdas. A continuación, el secretario general del PP ha recordado que Díaz, «en julio de 2024, anunció que dejaba sus cargos orgánicos en Sumar, tras el bofetón de su partido en las europeas». «Eso sí, del Ministerio no la mueven ni 100 Jésicas», ha añadido.

«Ahora que nadie en su propio partido cuenta con ella, dice que no será candidata a las generales del 27. Todo lo suficientemente calculado para que cuele mejor el aterrizaje en el PSOE. La historia de su vida política se repite: de partido en partido y de derrota en derrota», ha completado Tellado, vaticinando que el paso a la formación socialista podría ser realidad en unas semanas para Yolanda Díaz, toda vez que, salvo giro de guión, no formará parte de la nueva coalición de izquierdas en cuya presentación fue la principal ausente, iniciando los rumores.

Tellado había vaticinado la renuncia de Yolanda Díaz horas antes de que se produjera. En su intervención en la sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, el dirigente del PP ha reaccionado a una ovación de la izquierda a la líder de Sumar, ante la que ha predicho que sus palabras y la reacción con aplausos era la de un adiós. «Señora Díaz, no se haga ilusiones, a mí este aplauso me ha sonado a despedida» le ha dedicado Miguel Tellado a la vicepresidenta, desde su escaño.