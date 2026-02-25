Tellado adelantó 3 horas el adiós de Yolanda Díaz: «A mí este aplauso me ha sonado a despedida»

Miguel Tellado, secretario general del PP, se ha adelantado tres horas a la renuncia de Yolanda Díaz a presentarse como líder de la extrema izquierda a las próximas elecciones generales. El dirigente popular ha trasladado este miércoles, en su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, que el aplauso recibido por parte de los partidos que conforman el Ejecutivo le había «sonado a despedida».

Durante una intervención de Díaz, en la que incluso se ha equivocado al mencionar al diputado del PP, Jaime de Olano, al que se ha referido como «señor de Olaño», los grupos de la izquierda han aplaudido a la vicepresidenta segunda del Gobierno. Cuando ha finalizado, le ha tocado el turno de pregunta a Miguel Tellado, quien ha rebajado el ambiente con una frase que se ha convertido en viral horas después de producirse.

«Señora Díaz, no se haga ilusiones, a mí este aplauso me ha sonado a despedida», ha espetado Tellado, provocando risas y aplausos por parte de la bancada del PP, en medio de la incógnita, ya resuelta, sobre el futuro político de la ministra de trabajo, construida sobre la idea de refundación de la alianza electoral de los partidos de Sumar en el Gobierno.

Ester Muñoz, portavos del Partido Popular en el Congreso, se ha sumado a la reacción en redes sociales, donde además de compartir el vídeo, ha afirmado que «hoy» Miguel Tellado «lo ha clavado», además de definirle como «visionario» tras conocer que la renuncia y despedida de Yolanda Díaz se convertía en realidad.

Esta predicción por parte del número dos del Partido Popular se ha convertido en realidad horas después, cuando Yolanda Díaz publicaba una carta en la red social Bluesky en la que ha anunciado su renuncia a presentarse como referente de un nuevo frente de izquierdas a las próximas elecciones generales, que serán en 2027 si no media un adelanto.

Díaz ha asegurado que se trata de «una decisión muy meditada» que ya ha trasladado tanto a sus «seres queridos», como al «conjunto de mi espacio político» y también «al presidente del Gobierno», Pedro Sánchez.