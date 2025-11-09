Moreno alerta de una «unión populista» de la izquierda para hundir la estabilidad en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha lanzado este domingo un mensaje claro a los suyos tras ser reelegido al frente del Partido Popular de Andalucía en el XVII Congreso regional celebrado en Sevilla: hay que «dejarse la piel» para revalidar la mayoría absoluta en 2026 y frenar la maquinaria destructiva que la izquierda está montando contra el Gobierno andaluz.

Moreno ha asegurado que existe una «unión temporal electoral (UTE)» de todos los partidos de la izquierda que tiene como objetivo tumbar a su Gobierno y acabar con la estabilidad que disfruta Andalucía desde que el PP llegó al poder.

El líder andaluz ha sido ha sido claro en cuanto a esta alianza de la oposición para acabar con el Ejecutivo popular en la región. «Los andaluces tiene derecho a saberlo; deben saber que existe una confluencia populista que quiere convertir a Andalucía en un campo de batalla, de barro y de polarización, una unión temporal electoral de todos los grupos de la oposición para cortar el cambio en Andalucía».

Según ha manifestado Moreno, PSOE, Sumar y Podemos están dispuestos a cualquier cosa con tal de recuperar el poder en una comunidad que gobernaron durante casi cuatro décadas y que hoy es el motor económico de España gracias a las políticas del PP.

Durante su intervención el presidente andaluz ha advertido de que cuando no hay estabilidad llega «la incertidumbre, la parálisis y el retroceso», y eso es precisamente lo que pretende esa alianza de la izquierda.

«Estamos transformando Andalucía, con el respaldo de todos los andaluces y vamos a seguir haciéndolo; vamos a hacer de Andalucía la líder que merecemos los andaluces», ha señalado Moreno, quien ha expresado que ya está bien «de tanta mentira» sobre privatización de los servicios públicos, cuando lo que ha hecho su Gobierno es dotar con los «mayores recursos» de la historia los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación y la dependencia.

«Aquí lo único que hay son toneladas de mentiras sobre el Gobierno de la historia de Andalucía que más recursos públicos ha puesto a disposición de todas y cada una de las familias, que más ha protegido a la sanidad, a la dependencia y a la educación; esta es la verdad y lo demás es mentira, bulo y falso», ha sentenciado Juanma Moreno, quien ha señalado que el PSOE-A fue el que «arruinó» los servicios públicos en esta comunidad.

«No vamos a permitir que por un puñado de votos ensucien y arrastren por el fango la buena reputación de nuestro sistema educativo, sanitario y el de dependencia», ha indicado Juanma Moreno, quien ha apuntado que no va a caer en la «autocomplacencia» porque «queda mucho por hacer».

Moreno ha aprovechado para hacer un llamamiento especialmente dirigido a los jóvenes y a las mujeres. «¿De verdad merece la pena poner en riesgo todo lo que hemos avanzado?», ha dicho el líder regional quien ha insistido en que «la confianza, la estabilidad y el crecimiento» han costado mucho conseguirlo y no se puede «poner todo esto en riesgo».

El presidente andaluz ha dejado claro que el PP-A está «totalmente preparado» para afrontar unas elecciones autonómicas en las que está en juego el futuro de Andalucía. Pero ha lanzado una advertencia: «No podemos ni debemos confiarnos».

Feijóo ovacionado

La clausura del Congreso ha contado con la presencia estelar de Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del PP, quien ha recibido una ovación atronadora de los más de 1.000 compromisarios reunidos en Sevilla. Moreno no ha dudado en trasladarle el sentir de los andaluces: «Te queremos ya de presidente del Gobierno de España, te necesitamos».

También han arropado a Moreno el secretario general del PP, Miguel Tellado, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en una muestra de la unidad del partido de cara a los comicios que se avecinan.