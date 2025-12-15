Alta tensión en Oviedo: el despedido Carrión tiene que salir escoltado por la policía

Luis Carrión ha tenido que salir del Carlos Tartiere escoltado por la Policía Nacional. El técnico del Real Oviedo ha sido despedido después de perder por 4-0 contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Con el equipo penúltimo con 10 puntos, uno más que el Levante que tiene un partido menos, la afición no ha aguantado más y ha explotado.

Una gran cantidad de aficionados se han acercado al Carlos Tartiere y han invadido el parking del estadio. Carrión salía del Tartiere con su coche cuando los seguidores se le echaron encima y comenzaron a insultarle. La Policía y la seguridad privada tuvieron que intervenir para evitar que la situación pasara a mayores. El enfado de los seguidores ovetenses era notable y Carrión tuvo que salir escoltado.

El mal rendimiento del equipo bajo su mando no ha hecho más que agravar la crispación de la grada con el entrenador. Su llegada no gustó nada a los hinchas asturianos, que mostraron su desacuerdo con la decisión de echar a Paunovic y traer a un técnico que abandonó Oviedo para dirigir a Las Palmas en Primera la pasada campaña. Su fichaje no contaba con el beneplácito de la afición y ahora se marcha sin haber ganado ni un partido.

🔵La tensión ha acabado de explotar con la salida de Luis Carrión en su coche desde el parking del Carlos Tartiere 🚨 La Policía y la seguridad privada se han tenido que emplear para evitar males mayores ante la ira mostrada por los hinchas del Real Oviedo presentes pic.twitter.com/moQ7J2PWz2 — La Nueva España (@lanuevaespana) December 14, 2025

Luis Carrión es el único entrenador que con 17 partidos dirigidos en Primera (con Real Oviedo y Las Palmas) que no ha ganado ni un sólo partido. El técnico ha dirigido nueve partidos al Real Oviedo en esta segunda etapa, ocho de Liga y uno de Copa. Ningún encuentro ha ganado: cuatro derrotas y cuatro empates en Primera División y eliminado por el Ourense en Copa del Rey. Eso ha provocado que explote la afición del Oviedo, que ha acudido al Tartiere a protestar en la salida del que ya es su ex entrenador.