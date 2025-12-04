Luis Carrión: «Vamos a muerte a por el Mallorca»

«Vamos a muerte a por el Mallorca» ha enfatizado hoy Luis Carrión, entrenador del Oviedo, en la rueda de prensa previa al partido que les enfrentará mañana contra los de Jagoba Arrasate en el estadio Carlos Tartiere. «Una victoria nos acercaría a los puestos en los que queremos estar», ha añadido el técnico, que ha asegurado que «estamos listos. Ahora toca dejárselo todo en el campo».

Carrión, que aún no ha ganado ningún partido desde que se ha hecho cargo del Oviedo, reclamó «el apoyo de la afición» porque, recordó, «estamos abajo, pero no estamos desahuciados. Si mañana ganamos nos quedamos a un solo punto de ellos. Debe ser un punto de inflexión. Hemos hecho muchas cosas ben, pero de lo que se trata es de conseguir victorias».

El entrenador admitió que «a veces damos demasiadas vueltas en campo contrario, tardamos demasiado en hacer daño» y dejó claro que «la mayoría de goles en esta categoría vienen de acciones rápidas. Eso es algo que tenemos que poner en práctica desde ya mismo. En casa hemos llegado bastantes veces a puerta, pero nos falta ser más efectivos, definir mejor ante la portería contraria».

El Oviedo, que no marcó ni un solo gol en todo el pasado mes de noviembre y que suma nueve puntos en la clasificación, cuatro menos que el Mallorca, no podrá contar con el defensa Javi López y el extremo Brandon Domingues, pero en cambio recupera a Ilyas Chiara, una vez cumplida su sanción, y al central congoleño David Carmo, que ha podido entrenar con normalidad con el equipo a lo largo de toda la semana». Los asturianos, que fueron eliminados en la anterior ronda de la Copa, han podido dedicarse en exclusiva a preparar el choque ante el Mallorca, algo que no han podido hacer los baleares, que jugaron el martes en Soria ante el Numancia.