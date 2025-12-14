El Real Oviedo echa a Luis Carrión tras su desastroso paso por Primera División

El Real Oviedo ha comunicado en la tarde de este domingo el despido de Luis Carrión, entrenador hasta ahora del conjunto asturiano, tras la goleada sufrida ante el Sevilla (4-0). Carrión tiene el peor dato de un entrenador de la historia de Primera División: único entrenador que con 17 partidos dirigidos en Primera (con Real Oviedo y Las Palmas) que no ha ganado ni un sólo partido.

El técnico ha dirigido nueve partidos al Real Oviedo en esta segunda etapa, ocho de Liga y uno de Copa. Ningún encuentro ha ganado: cuatro derrotas y cuatro empates en Primera División y eliminado por el Ourense en Copa del Rey.

El Real Oviedo, tras 16 jornadas, es penúltimo en la clasificación de la Liga, con 10 puntos, a cinco de la salvación, pero con sólo siete goles a favor y dejando una imagen malísima en muchos de los encuentros. Además, Luis Carrión nunca llegó a estar con el beneplácito de la afición del Real Oviedo y cuando cogió al equipo estaba fuera de descenso.

Y es que el equipo asturiano destituyó a Paunovic, entrenador con el que ascendió el Oviedo a Primera 24 años después, cuando el conjunto estaba fuera de descenso. Ahora está a cinco de la salvación y tendrá que buscar el tercer técnico esta temporada cuando todavía no se ha completado ni la primera vuelta de la Liga.

Comunicado oficial del Real Oviedo

El Real Oviedo ha tomado la decisión de resolver el contrato de Luis Carrión como entrenador del primer equipo.

El técnico azul deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona.

El Real Oviedo quiere agradecer a Luis Carrión y a su cuerpo técnico su entrega, profesionalidad y trabajo durante su etapa en el Club, deseándoles toda la suerte del mundo en su futuro profesional.