Las 15 mejores ofertas de móviles este Black Friday 2025

Este viernes 28 de noviembre se celebra el Black Friday 2025 y, como suele ser habitual cada año, durante todo el día se publicarán grandes ofertas en lo que respecta a la tecnología. Grandes establecimientos como El Corte Inglés, PC Componentes o MediaMarkt ofrecerán durante este Black Friday 2025 grandes descuentos en teléfonos móviles. Consulta en este artículo las mejores ofertas en teléfonos móviles durante el Black Friday 2025.

Los teléfonos móviles son uno de los productos más cotizados durante el Black Friday y este 28 de noviembre de 2025 los compradores, ávidos de comprar un producto con el precio rebajador, pondrán el foco en estos dispositivos que se han convertido en imprescindibles en el día a día de las personas. Esto las grandes empresas lo saben y por ello, con motivo del Black Friday, introducen ofertas en los teléfonos móviles. Estas son las 15 mejores ofertas en móviles por este Black Friday 2025.

Apple iPhone 15: de 709 euros a 649 euros

El iPhone 15, con su espectacular cámara principal de 48 Mpx y su pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, lo puedes encontrar en MediaMarkt por 649 euros.

Samsung Galaxy S25: de 939 euros a 695 euros

El Black Friday 2025 también llega con ofertas en los móviles de la marca Samsung y los devotos de estos dispositivos pueden encontrar el Galaxy S25 a 695 euros. Este móvil se caracteriza por tener una cámara principal de 50 MP y estabilización óptica avanzada con la que conseguirás las mejores fotografías, incluso en condiciones con poca luz.

Samsung Galaxy S25 Ultra: de 1459 euros a 989 euros

El Samsung Galaxy S25 Ultra también está en oferta en este Black Friday 2025. Su precio ha pasado de 1459 euros a 989 euros. Este móvil cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED QHD+ de 6.9 pulgadas y un procesador Snapdragon 8 Elite. Su lente principal de 200 MP captura detalles que el ojo humano apenas percibe.

Google Pixel 10, Obsidiana, 256 GB: de 999 euros a 799 euros

Google también tiene teléfonos en oferta en este Black Friday 2025 y uno de los móviles que está a precio rebajado es el Google Pixel 10, que ha pasado de 999 euros a 799 euros.

IPHONE 14 STARLIGHT 128GB: de 462 euros a 402 euros

El iPhone 14 también está en oferta en el Black Friday 2025 en su versión Starlight con 128 GB. Lo puedes encontrar por 402 euros.

Xiaomi 14T: de 649 euros a 333 euros

El Xiaomi 14T ha sido uno de los móviles más vendidos en los últimos años y en este Black Friday lo puedes encontrar a un módico precio de 333 euros. La oferta en este Black Friday 2025 es casi de un 40%.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro: de 349 euros a 199 euros

El Redmi Note 14 Pro pasará de un precio de 349 euros a 199 euros durante el Black Friday 2025. Este teléfono es una versión adelantada al clásico Note 14 y cuenta con un sistema de cámara triple liderado por una lente principal de 200 MP.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256GB: de 399,99 euros a 249 euros

El mismo Xiaomi Redmi Note 14 Pro en la versión de 256 GB tendrá un coste de 249 euros durante este Black Friday.

Xiaomi 15T: de 699 euros a 499 euros

El Xiaomi 15T también estará de oferta durante el Black Friday 2025. Este móvil, que es una versión avanzada de su predecesor, el 14T, está a 499 euros cuando su precio habitual es de 699 euros.

Smartphone OPPO 256GB: de 169 euros a 129 euros

El OPPO de 256 GB lo puedes encontrar por 129 euros en este Black Friday 2025. Con motivo de este día, te podrás ahorrar un 23% en este producto.

Apple iPhone Air 256GB: de 1.219 euros a 1.099 euros

Apple no suele introducir grandes rebajas en sus productos, pero sí algunas tiendas que comercializan sus terminales. El iPhone Air de 256 GB está a 1.099 euros este Black Friday 2025.

Xiaomi Redmi Note 14: de 299 euros a 179,90 euros

El Xiaomi Redmi Note 14 de 256 GB es otra de las gangas en este Black Friday 2025. Su precio ha pasado de 299 euros a 179,90 euros con motivo de este día.

Samsung Galaxy A17 5G: de 499 a 229 euros

El Samsung Galaxy A17 también cuenta con un gran descuento por el Black Friday 2025. Este dispositivo pasa de valer 499 euros a 229 euros.

Motorola Moto G15: de 149 euros a 89 euros

El Motorola Moto G15 está en este Black Friday rebajado un 40%, lo que supone un ahorro de 60 euros para las personas que quieran hacerse con este smartphone que está a 89 euros en mínimos históricos.

Smartphone OnePlus: de 399 a 279 euros

El smartphone OnePlus de 256 GB está en el mercado por 279 euros durante el Black Friday 2025. Su precio antes de esta semana era de 399 euros, lo que supone un 30% de descuento.