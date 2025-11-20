Esta es la silla gaming de IKEA que cuida de tu salud y ahora tiene descuentazo por el Black Friday

Olvídate de tu vieja silla de escritorio. Seas jugón o no, tu setup necesita un asiento que sea cómodo de verdad y que cuide tu salud, justo lo que hace la Silla gaming Matchspel Bomstad. Este modelo, disponible con un descuento del 15% con IKEA Family, te llamará la atención por su precio y su diseño, pero te enamorará por su comodidad y ergonomía. Es de las pocas que de verdad piensan en tu salud.

Por eso es tan recomendable tanto si estás montando un setup gamer como si quieres una buena silla de oficina para teletrabajar. Su diseño es moderno, sí, pero también sorprendentemente ergonómico y resistente. Te va a encantar.

Por qué la recomendamos

El respaldo de malla transpirable es perfecto para épocas de calor y sesiones muy largas.

Su reposacabezas se adapta a cuello y hombros y su soporte lumbar de una postura perfecta.

Los reposabrazos se pueden ajustar en altura y anchura.

El asiento se ajusta en altura y sus ruedas le dan una movilidad total.

Comprar en IKEA por ( 222,35 € ) 189 €

Silla gaming Matchspel Bomstad

Si crees que la Silla gaming Matchspel Bomstad es otra silla para gamers del montón, te equivocas. Es una silla diseñada por y para la ergonomía de verdad y va mucho más allá de tener un diseño llamativo. Cuenta con ajustes para el cuello, los hombros, la espalda y la zona lumbar. De hecho, tiene cosas como la inclinación sincronizada, que te acompaña al moverte sobre ella y ayuda a mantener las caderas abiertas. Además, está hecha de acero y carbono con madera contrachapada y espuma de alta densidad, o lo que es lo mismo, de materiales pensados para dar comodidad, resistencia y durabilidad. Es ideal para las sesiones más largas e intensas, incluso en verano, gracias a su respaldo de malla.

Con unas medidas de 66 por 66 por hasta 132 cm y un soporte máximo de 110 kg, esta silla gamer es perfecta para tu setup e incluso para tu oficina. Su diseño encaja con espacios modernos y, sobre todo, encaja con quienes buscan una buena postura.

Esto opinan quienes la tienen

Las valoraciones de los usuarios de esta silla gaming de IKEA son muy positivas, ya que tiene un montaje bastante sencillo y se adapta muy bien a la espalda. Aquí tienes algunas reseñas:

«Mis hijos la utilizan para pasar muchas horas estudiando y protege muy bien su espalda.»

«Es realmente fácil de montar, y lo más importante, muy cómoda cuando te sientas y te mueves en distancias cortas.»

«Muy contenta con la compra. Bonito el color. Muy cómoda, se adapta perfectamente la espalda.»

Recuerda que, para disfrutar de este descuento del 15%, necesitas tener cuenta en IKEA Family (el registro es gratuito). Además, al comprarla, podrás optar por envío a domicilio o recogida en tienda/punto de recogida. ¡Tú decides!

