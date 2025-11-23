Son de Lidl y cuestan menos de 20 euros: el set de sillas que está reventando a IKEA

Lidl parece que se ha tomado muy en serio lo de destacar en plena temporada de Black Friday y cuando todavía quedan unos días, ya lleva casi una semana con una Black Week que está dando grandes alegrías a sus clientes. De hecho, no hace falta que esperes a este próximo viernes, 28 de noviembre para poder hacerte con todo tipo de productos de su bazar online, y entre los que destaca uno que está dando que hablar muchísimo gracias a su relación calidad-precio: un bonito set de sillas que puede ser tuyo por menos de 20 euros.

Aunque Lidl suele destacar siempre por sus ofertas en electrodomésticos y también como no, por su robot de cocina del que muchos esperan que se rebaje esta semana, también tenemos que destacar la oferta que ya tienen en un conjunto de dos sillas que a simple vista, podrían pasar por las que se venden en tiendas especializadas como IKEA, pero con un precio de sólo 19, 99 euros el pack. Lo curioso es que no se están viralizando por ese precio tan bajo, que ya de por sí genera asombro, sino por el diseño. Tienen ese aire vintage que tanto se lleva últimamente, un estilo industrial que encaja en salones modernos, cocinas abiertas y hasta en despachos. De este modo, se han convertido en uno de los productos más comentados del catálogo de Lidl para esta Black Week. Y, si nos guiamos por lo que está pasando estos días, quien las quiere no debería esperar demasiado. Ese equilibrio entre estética, precio y disponibilidad es lo que ha disparado su popularidad. Y al final, en plena época de descuentos, cualquier producto que se cuelga el cartel de agotado”llama todavía más la atención. Estas sillas van camino de ello.

El set de sillas que se agota en Lidl

Lo primero que nos llama la atención del set es la estética. No parecen unas sillas de 19,99 euros, ni mucho menos. El asiento, fabricado en polipiel marrón, tiene ese acabado envejecido que imita el cuero antiguo y que ahora mismo es tendencia en decoración. Aporta calidez, funciona bien con muebles de madera oscura y se integra perfectamente en espacios donde se busca un toque retro sin renunciar a lo moderno.

La estructura también juega su papel. La carcasa del asiento está hecha en madera contrachapada, lo que aporta rigidez y estabilidad. Por su parte, tanto el marco inferior como las patas están fabricados en acero. Esto ayuda a que las sillas se mantengan ligeras, pero al mismo tiempo resistentes, evitando la sensación de fragilidad que aparece en modelos de gamas más básicas.

En conjunto, es un diseño que es simple, equilibrado y visualmente atractivo. Y ese detalle, sumado al precio, explica por qué se han convertido en uno de los productos más buscados del catálogo actual.

Comodidad por encima del precio

Más allá de la apariencia, estas sillas de Lidl tienen algo que sorprende en un producto de su rango: la comodidad. Lidl destaca que cuentan con un respaldo agradablemente acolchado y una gran comodidad de asiento. No es solo la forma del respaldo, ligeramente curvado para recoger bien la zona lumbar, sino también el acolchado interior, que hace que la silla resulte más amable en usos prolongados.

El conjunto pesa solo 4,2 kilos, así que moverlas es fácil, incluso para quienes buscan sillas ligeras para el día a día. Esto las hace prácticas en comedores pequeños, cocinas donde se reorganizan los espacios a menudo o pisos en los que se necesita mover muebles para trabajar desde casa.

Las medidas también son estándar y encajan bien bajo una mesa común:

42 x 53 x 81 cm (ancho x fondo x alto), con la altura suficiente para comer o trabajar sin resultar incómodas.

Es un producto discreto en lo visual y práctico en lo funcional. Y cuando una silla cumple esas dos cosas, suele convertirse en superventas. Pero eso sí, debes saber que el set está disponible exclusivamente en el bazar online de Lidl y, según la propia cadena, está teniendo una demanda especialmente alta durante la Black Week. No aparece como disponible en tiendas físicas y casi todas las referencias indican que el stock se mueve rápido.

Su combinación de materiales resistentes, estética muy actual y un precio que no tiene rival en su categoría está detrás del éxito. No es habitual que dos sillas de acero, polipiel y carcasa de madera contrachapada bajen de los 20 euros ni siquiera en rebajas fuertes. Y eso ha puesto a Lidl en una situación peculiar: competir directamente con gigantes del mueble sin ser una tienda especializada. Así que ya lo sabes, si tenías pensado renovar tu comedor o añadir un par de sillas auxiliares al despacho o al dormitorio, ahora mismo es difícil encontrar una alternativa con mejor relación calidad-precio. No es extraño que estén superando a otras tiendas en búsquedas y ventas.