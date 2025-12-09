El diminuto pueblo gallego que le hace la competencia a Vigo con sus luces de Navidad: sólo tiene 60 habitantes

La expansión de la iluminación navideña llevó a que más de un pueblo gallego incorpore decoraciones cada vez más elaboradas. En este proceso, algunas aldeas llevaron a cabo iniciativas propias que, con el tiempo, ganaron una popularidad inesperada. Y todo, surgió al principio como una respuesta local a la falta de desplazamientos durante la pandemia.

Lejos de competir ciudades de gran tamaño, este pueblo gallego ha puesto el foco en la participación vecinal. El compromiso vecinal dio lugar a que sus calles adopten una imagen completamente distinta durante el mes de diciembre. Así, año tras año, este rincón orensano se supera con su espíritu navideño.

¿Cuál es el pueblo gallego que le compite a Vigo con sus luces de Navidad?

La iniciativa que ha situado a A Mioteira en el mapa navideño gallego nació en 2020, en plena pandemia. Esta pequeña aldea de San Cibrao das Viñas, con en torno a 60 habitantes repartidos en 22 viviendas, decidió crear su propia iluminación ante la imposibilidad de desplazarse a otras localidades.

La propuesta se articuló de forma sencilla: que cada vecino iluminase su casa. La fórmula funcionó y el encendido colectivo se convirtió en una tradición anual. Así, cada vez que llega diciembre, aparecen decoraciones nuevas y temáticas renovadas, lo que garantiza que la imagen del pueblo se actualice.

A Mioteira se ubica en un entorno rural cercano a A Carballeira y A Eirexa. Sus dimensiones reducidas han favorecido que la participación sea prácticamente total. La renovación continua ha generado un recorrido en el que conviven belenes artesanales, figuras de renos, árboles gigantes, tiovivos decorativos y una variedad creciente de elementos luminosos.

¿Cómo evolucionó esta tradición navideña de A Mioteira?

Durante los primeros años, el encendido no contó con un acto formal. Bastaba una hora acordada para que cada hogar activara sus decoraciones. Esa dinámica se ha mantenido, reforzando la idea de proyecto comunitario.

A lo largo del tiempo, la afluencia de visitantes ha aumentado de manera constante. Las redes sociales han desempeñado un papel importante, ya que la difusión de imágenes y vídeos ha permitido que este pueblo gallego alcance una visibilidad mayor.

Los vecinos destacan que la clave de la continuidad reside en el esfuerzo compartido. En A Mioteira no existe una casa sin adorno, una especie de regla tácita que consolidó la identidad navideña de la aldea.

También se ha reforzado la idea de celebrar juntos el proceso de montaje: reuniones para organizar materiales, puesta en común de propuestas y un enfoque centrado en la colaboración.

La ritualización del encendido, que tuvo lugar el pasado 29 de noviembre a las 19:00 horas, marcó el inicio de la temporada para la localidad.

¿Cómo este pueblo gallego se ha convertido en un punto de interés?

El crecimiento progresivo del número de visitantes ha situado a A Mioteira como un atractivo dentro de la provincia de Ourense.

Aunque no forma parte de rutas turísticas tradicionales, su iluminación ha logrado que muchos vecinos de municipios próximos se desplacen cada fin de semana para recorrer sus calles. La combinación de música, decoración y ambiente festivo ha sido determinante en ese proceso.

La presencia de espacios para tomar chocolate caliente, churros o bebidas templadas refuerza la experiencia. Las fotografías se han convertido en un elemento central, y algunos tramos del recorrido suelen concentrar a grupos que buscan captar el conjunto de las decoraciones.

Un dato remarcable es que la organización improvisada del tráfico en las calles estrechas de la aldea se resuelve con colaboración entre los propios vecinos, que orientan a los recién llegados cuando es necesario.

Una iniciativa que inspira a otros municipios

La repercusión alcanzada por A Mioteira ha generado un efecto expansivo en otras zonas de Ourense. Localidades como A Lamela o Pereiro de Aguiar han desarrollado propuestas similares, siguiendo el modelo de participación vecinal y renovación temática.

Así, podría decirse que esta expansión demuestra que el fenómeno trasciende la competencia: se trata de construir un proyecto común que refuerce los vínculos entre quienes participan. En este contexto, la tradición de A Mioteira continúa asentándose, reafirmando que es uno de los pueblos navideños de España a los que hay que darles una oportunidad en diciembre.