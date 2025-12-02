Ni Suiza ni Italia: estos pueblos parecen de un cuento de Navidad y están en España

No hace falta cruzar fronteras para vivir la magia navideña en un entorno de ensueño. En España existen pueblos que parecen salidos directamente de un cuento de Navidad, donde la combinación de calles empedradas, casas de piedra y montañas nevadas crea postales que bien podrían competir con los tradicionales destinos alpinos de Suiza o Italia.

Estos rincones no sólo conservan un encanto histórico y arquitectónico, sino que además se visten de luces, adornos y belenes que transportan a un ambiente festivo. Uno de los ejemplos más destacados es Navacerrada, en la Comunidad de Madrid, a apenas 50 kilómetros del centro de la capital.

Estos pueblos parecen de un cuento de Navidad

España alberga pueblos de cuento que reúnen historia, naturaleza y espíritu de Navidad, demostrando que la magia de estas fechas se puede vivir intensamente sin salir del país. La combinación de tradición, decoración y actividades convierte a estos destinos en opciones perfectas para quienes buscan una Navidad auténtica, familiar y llena de encanto.

Navacerrada

A sólo 50 kilómetros de Madrid, Navacerrada se convierte en un destino navideño de ensueño, con calles empedradas, casas de piedra y un mercado con artesanía local. Cada rincón se ilumina con miles de luces y adornos, mientras que los más pequeños disfrutan del «Tren a la Casa de la Navidad», un recorrido de 60 minutos hasta el Valle de la Barranca para entregar sus cartas a los pajes reales.

San Lorenzo de El Escorial

San Lorenzo de El Escorial se llena de magia navideña con su famoso Belén Monumental y el Belén Tradicional de la Casa de Cultura, mientras que los más pequeños esperan con ilusión la llegada de la Estrella de la Ilusión y del Heraldo Real antes de la Gran Cabalgata de Reyes. Desde el 5 de diciembre hasta el 5 de enero, vecinos y visitantes pueden recorrer el Mercadillo Artesano y disfrutar de la Pista de Patinaje, además de una variada programación de espectáculos musicales, teatro, títeres, talleres infantiles, actividades juveniles y conciertos.

Benasque

La campaña navideña «El regalo es estar aquí» convierte al Valle de Benasque en un destino imprescindible para estas fiestas. La iniciativa, impulsada por la Asociación Turística y Empresarial Valle de Benasque (ATEVB), combina un Calendario de Adviento que dinamiza el comercio local, ofreciendo premios diarios a quienes compren en establecimientos adheridos. Paseos bajo la nieve, calles iluminadas y planes en familia convierten el Valle en uno de los pueblos que parecen de un cuento de Navidad en España.

Baqueira

Santillana del Mar ha inaugurado su alumbrado navideño, que este año incluye como novedad el espectáculo inmersivo «In Nomine Lux», el primero de este tipo en España. La propuesta combina proyecciones monumentales, actores en directo, música en vivo y efectos especiales, ofreciendo un potente mensaje artístico y espiritual en un entorno patrimonial único. Diseñado específicamente para la localidad y de acceso gratuito, el espectáculo transforma las tres fachadas históricas de la Plaza Mayor en lienzos vivos mediante vídeo mapping de alta definición, iluminación ambiental y puntual, y sonido envolvente por zonas.