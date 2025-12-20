Ni limpiar ni lavar la ropa: 5 cosas que no debes hacer el 24 y el 31 de diciembre para no atraer la mala suerte

Hay cosas que no debemos hacer el 25 y el 31 de diciembre para no atraer la mala suerte, llega un cambio en nuestros hábitos que pueden traernos la prosperidad que necesitamos. Estaremos pendientes de una serie de cambios que, sin duda alguna, tendremos que empezar a visualizar de una manera muy diferente. Es hora de saber qué elementos atraen la mala suerte y cómo eliminarlos por completo en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.

Estos días que son los que están antes de las fiestas, son los que realmente pueden darnos más de una sorpresa del todo inesperada, en estas jornadas en las que cada detalle cuenta, nada mejor para generar una energía positiva que seguir las indicaciones de los expertos. Hay una larga tradición de rituales y supersticiones que tocará empezar a tener en mente, antes que nada. Con la mirada puesta a unos cambios que, sin duda alguna, serán los que nos afectarán de lleno, no tendrás que lavar ni limpiar la ropa, son elementos negativos que atraen la mala suerte.

Ni lavar la ropa ni limpiar el 24 y el 31 de diciembre

Esta recta final del año suele estar marcada por una serie de buenos propósitos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Tenemos ganas de dejarnos llevar por un cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial.

Es la hora de dejar salir algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañarán en estos días para saber realmente qué podemos hacer para eliminar la mala suerte que quizás estaremos atrayendo con un gesto que nada nos favorece.

Queremos tener la casa limpia y en orden para recibir a nuestros invitados, pero cuidado, esta manera de apurar hasta el último segundo del año para conseguir que esté siempre en perfectas condiciones puede acabar siendo perjudicial. Es hora de saber qué nos quita energía y no sólo por el cansancio que nos genera o el estrés de tenerlo todo listo.

Debemos recibir en primera persona un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna será lo que nos sirva para conseguir aquello que deseamos y más. Ni lavar la ropa ni limpiar deberemos hacer si queremos que la casa esté limpia.

Estas cosas no las debes hacer o atraerás la mala suerte

La mala suerte es algo que podemos atraer a nuestro día a día, casi sin saberlo, con pequeños gestos que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días. Mirando hacia el final del año, los buenos propósitos deben ir acompañadas de las buenas sensaciones.

Esta entrada al 2026 será mejor que no limpies la casa o pongas la lavadora, tampoco te vistas de negro, es un color que atrae el estancamiento energético y que puede ser especialmente perjudicial. Los expertos de Luzdeltajo nos dan una serie de consejos o de rituales que debemos cumplir en estos días que tenemos por delante.