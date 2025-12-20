Ni limpiar ni lavar la ropa: 5 cosas que no debes hacer el 24 y el 31 de diciembre para no atraer la mala suerte
Toma nota de las cosas que no debes hacer en estos días
Los 10 mejores suavizantes de ropa del 2024: Mimosín, Vernel o Flor ¿cuál comprar?
Adiós a las bolas rojas del árbol de Navidad: esta tendencia es más elegante y práctica
Este pueblo a 1 hora de Madrid parece Laponia pero es mejor: mercadillo de Navidad, nieve y conciertos
Hay cosas que no debemos hacer el 25 y el 31 de diciembre para no atraer la mala suerte, llega un cambio en nuestros hábitos que pueden traernos la prosperidad que necesitamos. Estaremos pendientes de una serie de cambios que, sin duda alguna, tendremos que empezar a visualizar de una manera muy diferente. Es hora de saber qué elementos atraen la mala suerte y cómo eliminarlos por completo en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.
Estos días que son los que están antes de las fiestas, son los que realmente pueden darnos más de una sorpresa del todo inesperada, en estas jornadas en las que cada detalle cuenta, nada mejor para generar una energía positiva que seguir las indicaciones de los expertos. Hay una larga tradición de rituales y supersticiones que tocará empezar a tener en mente, antes que nada. Con la mirada puesta a unos cambios que, sin duda alguna, serán los que nos afectarán de lleno, no tendrás que lavar ni limpiar la ropa, son elementos negativos que atraen la mala suerte.
Ni lavar la ropa ni limpiar el 24 y el 31 de diciembre
Esta recta final del año suele estar marcada por una serie de buenos propósitos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Tenemos ganas de dejarnos llevar por un cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial.
Es la hora de dejar salir algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañarán en estos días para saber realmente qué podemos hacer para eliminar la mala suerte que quizás estaremos atrayendo con un gesto que nada nos favorece.
Queremos tener la casa limpia y en orden para recibir a nuestros invitados, pero cuidado, esta manera de apurar hasta el último segundo del año para conseguir que esté siempre en perfectas condiciones puede acabar siendo perjudicial. Es hora de saber qué nos quita energía y no sólo por el cansancio que nos genera o el estrés de tenerlo todo listo.
Debemos recibir en primera persona un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna será lo que nos sirva para conseguir aquello que deseamos y más. Ni lavar la ropa ni limpiar deberemos hacer si queremos que la casa esté limpia.
Estas cosas no las debes hacer o atraerás la mala suerte
La mala suerte es algo que podemos atraer a nuestro día a día, casi sin saberlo, con pequeños gestos que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días. Mirando hacia el final del año, los buenos propósitos deben ir acompañadas de las buenas sensaciones.
Esta entrada al 2026 será mejor que no limpies la casa o pongas la lavadora, tampoco te vistas de negro, es un color que atrae el estancamiento energético y que puede ser especialmente perjudicial. Los expertos de Luzdeltajo nos dan una serie de consejos o de rituales que debemos cumplir en estos días que tenemos por delante.
- Comer las doce uvas. Esta costumbre es quizás la que más se repite en todos los hogares españoles en Nochevieja. Una uva por cada campanada y al tomarnos las 12 estamos listos para entrar en el nuevo año. Hazlo de pie, como una muestra de tu actitud ante el nuevo año que llega. Esta costumbre comenzó en 1909, cuando hubo un excedente de producción de uva y esta fue la opción que se les ocurrió para dar salida a la cosecha. En el caso de Italia sustituyen las uvas por lentejas, y en Portugal recurren a las pasas.
- Estrena ropa interior roja. Otra forma de atraer la buena suerte en Nochevieja es estrenar una prenda de vestir roja, una tradición que ha terminado derivando en llevar ropa interior de este llamativo color. Si no es tu estilo, pero aún así te gusta la idea de comenzar el año con el año de la pasión, puedes anudar un lazo rojo en tu muñeca izquierda y estarás preparado para entrar en 2023 con la mejor de las fortunas.
- Un objeto de oro en la copa de champán. Tras tomar las uvas, llega la hora del brindis. Introduce una pieza de oro en el fondo de tu copa y bebe de ella. Puede ser un anillo, unos pendientes, una pulsera… la joya es lo de menos, pero debe ser algo que lleves habitualmente contigo. Recuerda que debes beberte el champán entero para que se cumplan tus deseos.
- Empezar con buen pie. Toma las uvas apoyando la pierna derecha sobre la izquierda para que al cumplirse las doce de la noche puedas apoyar y empezar el 2023 con “el pie derecho”.
- Atrae el dinero. Una forma de atraer el dinero en Fin de Año que cumplen rigurosamente los más supersticiosos consiste en colocar seis monedas debajo del felpudo para que el dinero entre en los hogares.