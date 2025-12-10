Los mejores roscones de reyes de Sevilla los pueden encontrar aquí: te vas a chupar los dedos

La Navidad siempre es sinónimo de turrones y también, en los últimos años, del clásico panettone. Pero cuando llega enero, todo el mundo busca poder comer el mejor roscón de Reyes. En el caso de Sevilla, basta con acercarse a cualquier pastelería ya desde este mes de diciembre para notar ese aroma tan reconocible que mezcla mantequilla, agua de azahar y como no, una pizca de tradición. Pero, ¿dónde podemos encontrar los mejores roscones de Reyes de Sevilla? Toma nota que te desvelamos los lugares que se han convertido en imprescindibles para miles de sevillanos.

La variedad es tan grande que muchos sevillanos y sevillanas han convertido la búsqueda del roscón perfecto en una pequeña tradición propia. Hay quien defiende el clásico sin relleno, quien no perdona la nata y quien se lanza sin miedo a los sabores más modernos. Lo cierto es que Sevilla se ha llenado de propuestas diferentes y cada una tiene algo que la hace especial. Y como muchas solo están disponibles unos días, la expectativa sube todavía más. Pero con esta selección te ahorras el tener que recorrer la ciudad de punta a punta ya que te vamos a descubrir los roscones más buscados del año. Pastelerías históricas, obradores creativos y cafeterías que lo han convertido en su producto estrella. Todas con su estilo, sus rellenos y su forma de entender la Navidad. Si aún no has decidido dónde comprar el tuyo, aquí tienes una guía clara para acertar.

Dónde encontrar los mejores roscones de Reyes en Sevilla

A continuación, te dejamos los cinco mejores sitios en los que puedes comprar tu roscón de Reyes en Sevilla. Desde lugares clásicos a otros más innovadores, todos venden roscones exquisitos con los que podrás triunfar en la celebración de Reyes Magos.

Confitería Ochoa

Pocas direcciones generan tanto consenso como Ochoa. Esta confitería, situada en pleno centro, ha sido durante años una de las favoritas de quienes buscan un roscón de Reyes artesanal y bien hecho. Su trabajo se apoya en recetas tradicionales que siguen elaborándose en su obrador con el mismo mimo de siempre. Esta Navidad ofrecen roscones de nata, crema, trufa, cidra y la opción clásica sin relleno. Los precios van desde 35,50 hasta 70 euros y permiten reservar a través de su web para recoger en tienda o solicitar envío a domicilio dentro de Sevilla. Suelen agotarse rápido, así que conviene anticiparse. La dirección de esta confitería es calle Sierpes, 45.

La Campana

Otro nombre imprescindible en la ciudad. La Campana lleva más de un siglo preparando dulces que forman parte del imaginario sevillano y el roscón de Reyes es uno de ellos. Mantienen una receta centenaria que se ha transmitido de generación en generación y se nota en el sabor, en la textura y en esa mezcla entre tradición y constancia que no todos consiguen. Los tienen sin relleno o con nata, trufa, crema o cidra. Como curiosidad, fueron los favoritos del rey Alfonso XIII, un detalle que muchos clientes recuerdan cada año cuando vuelven a por su roscón. Este otro establecimiento está también en calle Sierpes aunque números 1 y 3.

Confitería Asunción

En el barrio de Nervión aparece una de las opciones más queridas por su relación calidad precio. La Confitería Asunción suele tener largas colas a partir de enero pero casi nadie protesta porque sus roscones son tiernos, equilibrados y con un sabor que recuerda al roscón de toda la vida. Aquí los precios son más asequibles que en otras pastelerías consolidadas y el trato cercano hace que muchos vuelvan cada Navidad. Si hay cola, la espera merece la pena. Se encuentra exactamente en la calle Sánchez Perrier, 4.

Manu Jara

El universo de Manu Jara no necesita presentación para los amantes de la pastelería creativa. En estas fechas destacan sus panettones y turrones pero también sus roscones, que cada año suman más seguidores. Ofrecen el clásico sin relleno y otras variantes como chantilly, gianduja, crema o turrón. También preparan roscones mini para quienes prefieren una versión individual. Sólo elaboran un número limitado para garantizar la máxima calidad y las reservas están disponibles hasta el 2 de enero o fin de existencias. Los puedes encontrar en la calle Pureza, 5 en el Espacio Gourmet El Corte Inglés y en el Hotel Only You Sevilla, Avenida de Kansas City, 7.

Bolas

Las heladerías Bolas se han convertido en una alternativa sorprendente para estas fechas gracias a un roscón que apuesta por sabores artesanales y combinaciones distintas. Disponen de dos tamaños y siete rellenos que cubren prácticamente todos los gustos. Entre ellos, nata, crema, trufa y tres opciones premium que muchos buscan expresamente: pistacho, Magallanes y Lejano Oriente. Para quienes necesitan una opción diferente también preparan un roscón vegano con leche vegetal. Y si te interesa su catálogo navideño al completo, en sus redes van actualizando sabores, mantecados y novedades. Las tienes en varios puntos de Sevilla: c/ Orfila, 1 | c/ Herbolarios, 20 y c/ Feria, 39.