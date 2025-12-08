Los panettones más esponjosos y variados de Madrid los hace esta pastelería siciliana: no he probado otro igual

Los panettones se han convertido en el dulce estrella de Madrid cada Navidad, y varias pastelerías ofrecen propuestas que combinan tradición italiana y creatividad contemporánea. Entre ellas destaca Zúccaru, que mantiene la esencia siciliana mediante fermentación natural y una cuidadosa selección de ingredientes. El Panettone con Mappina – Chocolate y Pistacho es un producto artesanal que combina masa esponjosa con chocolate de calidad y la tradicional crema de pistacho para untar.

Entre las opciones con frutas y chocolate destaca el Panettone con Mappina – Chocolate y Naranja Confitada, que combina las gotas de chocolate con naranja confitada y un acabado de chocolate crujiente. Entre los productos más clásicos, se encuentra el Panettone Tradicional de Fiasconaro, elaborado con suaves trozos de naranja confitada y uvas pasas aromatizadas con «vino Marsala DOP» y «Terre Siciliane Zibibbo liquoroso IGP».

Los mejores panettones de Madrid

Los Panettoni Fiasconaro se elaboran exclusivamente con una fermentación natural de la masa madre, un proceso de hasta tres días que ofrece beneficios inigualables, entre ellos la mejor digestibilidad de las proteínas y el intenso aroma, con un sabor y aromas únicos de este panettone y pandoro.

Todos los ingredientes que se utilizan para elaborar los mejores panettones de Madrid están cuidadosamente seleccionados, dando prioridad a los productos que ofrece la tierra siciliana, pistacho, naranjas, chocolate, albaricoques, almendras y la preciada Manna de la reserva natural Parque de las Madonie.

La elaboración es 100% artesanal, con un ciclo de producción manual, donde se mantienen las reglas y los principios de la pastelería «de toda la vida»: ingredientes de primera calidad y cuidado en cada fase de elaboración, hasta su empaquetado.

El Panettone con Mappina nace de la tradición, el cuidado artesanal y la búsqueda de lo auténtico, combinando dos sabores icónicos de Sicilia: chocolate y pistacho. Su receta artesanal refleja la pasión por la calidad y el respeto por las raíces culinarias, ofreciendo una experiencia que va más allá del simple consumo. En su interior, la masa esponjosa y perfumada alberga trozos de chocolate de alta calidad, que se funden lentamente en el paladar, mientras que la cúpula cubierta de chocolate y trocitos crujientes al estilo Modicano invita a un primer corte que promete satisfacción y placer.

A esta base se le puede añadir la Crema de Pistacho Croccante, elaborada en Sicilia, la cual se recomienda untar generosamente sobre cada rebanada. Esto transforma cada bocado en un momento gourmet, realzando la textura y los sabores del panettone. Así, la combinación de masa, chocolate y crema de pistacho crea un equilibrio que mantiene la esencia de la tradición italiana, aportando al mismo tiempo un toque contemporáneo que satisface incluso a los paladares más exigentes.

La singularidad del producto no se limita a su sabor. Cada panettone se entrega envuelto en una auténtica mappina siciliana, un paño que antiguamente se utilizaba para cubrir los platos recién horneados. La mappina simboliza la transmisión de afecto y cuidado, y al envolver el panettone de esta manera, se preserva la conexión con la tradición familiar y el valor emocional del regalo.

El conjunto incluye un panettone artesanal de 750 g y la Crema de Pistacho Crujiente de 180 g. Lo ideal es calentarlo unos segundos en el microondas para mejorar la textura. El Panettone con Mappina ofrece una experiencia completa, donde la tradición, el sabor y el cuidado artesanal se combinan para generar un producto distintivo, lleno de historia y emoción.

Zúccaru destaca en Madrid por ofrecer productos tradicionales sicilianos con elaboración artesanal, como los panettones. Sus helados, elaborados con leche fresca y sin aditivos, destacan por su cremosidad y sabor auténtico. Entre los dulces, los cannoli se rellenan al momento con ricotta de oveja, y se pueden decorar con chocolate, pistacho, almendras, naranja o cereza confitada, mientras que la cassata y las cassatinas combinan ricotta, bizcocho, mazapán y fruta confitada. Además, en Navidad se pueden encontrar panettones y pandoratos de distintos sabores y tamaños, junto a cremas y mermeladas sicilianas, como la crema de pistacho.

«El Cannolo es el postre más popular y apreciado de la isla más grande del Mediterráneo: Sicilia. Al igual que la Cassata ambos postres son herencia de la permanencia árabe en la isla durante casi un siglo y ambos tienen un ingrediente común que es el queso ricotta. Su aspecto tiene la forma similar a un canutillo español, su envoltura de masa frita y crujiente se rellena con una mezcla de crema de queso ricotta y trocitos de chocolate. Su decoración clásica, típica de la cultura árabe lleva fruta confitada, en particular cerezas y piel de naranjas, se puede encontrar también con guarnición de pistachos picados, almendras o chocolate».

Los puntos de venta de Zúccaru se encuentran en Calle de Vergara 16, 28013 Madrid, y en Calle de Palafox 20, 28010 Madrid. Solo la tienda de Vergara 16 está habilitada para la recogida en tienda.