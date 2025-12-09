¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 9 al 11 de diciembre de 2025

Pasapalabra sigue triunfando cada tarde en Antena 3, donde los espectadores siguen esperando que Rosa Rodríguez o Manu se lleven el enorme bote que sigue creciendo cada tarde. La cadena ya ha dado señales de que algo muy importante está a punto de pasar, pero todavía habrá que esperar unos días para saber si se trata de conocer al ganador o ganadora, sólo es una falsa alarma. Mientras ese momento llega, cuatro nuevos invitados estarán en los próximos días en el plató de Roberto Leal, ya que estarán desde el martes 9 y hasta el jueves 11 de diciembre de 2025.

Fran Perea

El actor y cantante saltó a la fama gracias a su papel de Marcos en la mítica serie Los Serrano, pero desde entonces no ha parado de trabajar, tanto en teatro como en la música. En marzo de 2025 acaba de publicar Bala perdida, nuevo single con el que continúa su carrera como artista, además de continuar colaborando con su amigo Víctor Elías en los escenarios.

Lara Dibildos

La actriz y colaboradora de televisión es la hija de una de las grandes de la televisión como fue Laura Valenzuela, que se convirtió en la primera presentadora de TVE. Ahora mismo está centrada en su carrera como actriz teatral, donde lleva años subiéndose con éxito a los escenarios de toda España.

Ella es la ‘culpable’ de que Terelu Campos se haya atrevido con la interpretación gracias a la obra La santa Lola, con la que la colaboradora ha estado trabajando en los últimos meses.

Elizabeth Reyes vuelve a ‘Pasapalabra’

La modelo saltó a la fama en el año 2006 al convertirse en Miss España después de ser la guapa oficial de Málaga. Aunque ha participado en programas como Mira quién baila o Splash, famosos al agua, la invitada de Pasapalabra ha desaparecido de los medios de comunicación desde hace años.

Actualmente mantiene una vida lejos de los focos y disfruta de su familia, pero tras su separación del ex futbolista Sergio Sánchez, se ha centrado en su hijo y en su nueva faceta como empresaria e influencer, lo que la ha devuelto a los medios.

Guillermo Barrientos

Este madrileño nacido en el año 1985 ha pasado por muchas de las series más importantes de nuestro país, debutando en SMS y logrando un papel fijo en El comisario, mítica serie de Telecinco. Después llegarían Amar en tiempos revueltos, Hay alguien ahí, Bandolera, Velvet, Amar es para siempre, Montecristo o Servir y proteger, siendo actualmente uno de los protagonistas de Sueños de libertad, la nueva serie de las tardes de Antena 3.