Quién es Elisabeth Reyes: su edad, su pareja, la trágica muerte de su padre y su calvario para ser madre

Elisabeth Reyes se ha ganado a pulso el ser una de las mujeres más bellas de nuestro país, pero también ha demostrado ser capaz de aguantar con todas piedras que la vida le ha puesto en el camino. Así es la vida de esta malagueña que llegó a lo más alto del mundo de la moda y de las pasarelas, pero que también ha pasado por divorcios, tragedias familiares y una lucha para conseguir ser madre, sueño que pudo conseguir realizar tras mucho esfuerzo.

Nacida en el año 1985, su corona como Miss España 2006 no fue solo un título efímero, sino el trampolín que la catapultó a un universo de desfiles. Con apenas 21 años se convirtió en un rostro codiciado de diseñadores nacionales e internacionales. Antes, con apenas 15 años, su padre falleció, algo que la marcó para siempre, como es lógico.

Sin embargo, Reyes no se conformó con eso y se atrevió con el mundo de la televisión, probando suerte en el concurso Mira quién baila, dejando un gran sabor de boca por sus dotes para la danza y su disciplina. No paró ahí: se lanzó al agua, de manera literal, en otro concurso como era ¡Splash! Famosos al agua y exploró el mundo en Expedición Imposible, una versión del mítico Pekín Express.

Como consecuencia de su paso por la televisión, la vida personal de Elisabeth Reyes también ha sido noticia, especialmente cuando ha sido vinculada a varios nombres del fútbol, un deporte que parece haberse cruzado en su camino con frecuencia. El capítulo más sonado, sin duda, es su romance con Sergio Ramos, que por entonces ya comenzaba a despuntar en el Real Madrid.

Entre 2007 y 2008 fue portada de la prensa rosa, pero el amor se les acabó, aunque para Elisabeth todavía tendrían que cruzarse en su vida dos deportistas más: se la relacionó fugazmente con Alexis Ruano, pero fue con el jugador de fútbol Sergio Rodríguez, con el que encontró el amor de verdad.

En 2014, la pareja selló su compromiso en una boda de ensueño en Málaga, un evento que reunió a amigos y familia en una celebración de lujo y discreción. Tres años después, en 2017, nació su hija Adriana, cumpliendo así el sueño de la modelo, que sufrió un aborto en 2016.

El sueño de la pareja se acabó a principios de 2025, cuando se publicó que la pareja había tomado la decisión de separarse después de un bache que no pudieron superar. Ellos mismo decidieron confirmar la noticia en un comunicado conjunto publicado en redes: «Hemos decidido tomar caminos separados por el bien de todos».

Tras cumplir 40 años, Elisabeth se ha convertido en una empresaria exitosa, inmersa en el diseño de ropa y accesorios que reflejan su esencia bohemia y chic. Lejos de la prensa, en su cuenta de Instagram comparte su afición por el yoga, los viajes y los momentos con la pequeña Adriana.

Ocasionalmente, Reyes regresa a la televisión para participar en programas como Pasapalabra, donde es una invitada habitual varias veces al año. Allí demuestra su gran sentido del humor y su rapidez mental.