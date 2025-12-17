Un reciente estudio de la asociación Provivienda arroja cifras alarmantes sobre la vulnerabilidad de la tercera edad en España: la falta de adaptación de los hogares y el avance de la soledad no deseada amenazan el bienestar de quienes más han dado por nuestra sociedad.

En una España que envejece a pasos agigantados, la realidad que se vive tras las puertas de muchos hogares es de una dureza sobrecogedora. El último informe presentado por Provivienda pone cifras a una crisis silenciosa: el 22,7% de los hogares encabezados por mayores de 65 años se encuentra ya en situación de exclusión residencial. Un dato que se traduce en que casi uno de cada cuatro de nuestros mayores sufre carencias que afectan directamente a su dignidad y salud.

El desafío de una vivienda que se queda pequeña

El estudio, titulado Una llave para nuestro futuro: Vivienda y envejecimiento en comunidad, subraya que el problema no es solo la falta de un techo, sino la inadecuación del parque inmobiliario. Gran parte de nuestros mayores reside en fincas antiguas que se han convertido en auténticas cárceles de hormigón debido a la falta de ascensores o de accesibilidad básica.

A esta barrera física se suma la económica. La subida del coste de la vida y el mantenimiento de las viviendas suponen una carga inasumible para muchas familias que dependen de una pensión, lo que deriva en situaciones de pobreza energética o en el deterioro progresivo de inmuebles que una vez fueron el orgullo de la clase media española.

La soledad: la epidemia del siglo XXI

Pero si hay un dato que desgarra el tejido social es el de la soledad. El informe confirma que cerca de la mitad de los mayores de 65 años viven solos. Lo que en algunos casos puede parecer una muestra de independencia, en muchos otros es una soledad sobrevenida y no deseada que multiplica los riesgos de la exclusión.

La falta de redes de apoyo familiar, pilar fundamental de nuestra cultura que parece estar debilitándose, deja a estas personas sin el amparo necesario ante imprevistos de salud o burocráticos. El estudio destaca que esta soledad es, en muchas ocasiones, el paso previo al abandono involuntario del hogar para ingresar en instituciones, una opción que muchos mayores rechazan por el deseo de permanecer en su entorno y conservar su libertad.

Una llamada a la protección de la familia y el entorno

Desde las instituciones y la sociedad civil, la conclusión es clara: proteger a nuestros mayores no es solo una cuestión de justicia social, sino un deber moral. La vivienda debe volver a ser ese entorno seguro y saludable que permita un envejecimiento activo.

Expertos coinciden en que la solución pasa por fomentar políticas que faciliten la rehabilitación de viviendas, promuevan el apoyo a la convivencia familiar y combatan el aislamiento desde los barrios. No podemos permitir que quienes levantaron este país con su esfuerzo se vean abocados a vivir sus últimos años entre barreras arquitectónicas y el más absoluto de los silencios.