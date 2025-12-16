Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La longevidad se ha puesto de moda y en estos tiempos no se habla de otra cosa más que de vivir sanos 120 años y nadie se podía imaginar que en España alrededor de 20.000 personas pasen ya de los 100 años. De gran valor son las historias reales con información médica del profundo estudio que viene realizando el afamado doctor Manuel de la Peña, médico experto de renombre mundial y gurú de la longevidad.

En esta ocasión, se trata de Lucio Fernández Cortijo, natural de Cáceres, que nació el 15 de febrero de 1.919 y que en la entrevista clínica que le realizó el doctor De la Peña hace unos días pudo constatar que conserva plenas facultades mentales, una memoria envidiable, tiene gran movilidad, y su tensión arterial y colesterol perfectamente controlados, su corazón late en ritmo sinusal, es decir, no hay latidos irregulares ni arritmias y, por todo ello, no tiene riesgo de sufrir un infarto ni un ictus. No fuma ni bebe alcohol.

A los 90 años le operaron de una hernia inguinal y a los 105 años superó una anemia ferropénica severa (falta de hierro), que le producía fatiga extrema y debilidad, según afirma el afamado doctor.

Su secreto: largas caminatas y alimentos frescos

A Lucio siempre le ha encantado realizar largas caminatas por el monte, hacer una comida a base de hortalizas, verduras y productos frescos del campo de Extremadura. Siempre ha sentido una gran pasión por la caza, tanto de perdiz como la caza mayor, algo que empezó para darles de comer a su propia familia y a las personas necesitadas de su entorno. Repartía las piezas de caza que abatía entre sus vecinos. Una obligación que se convirtió en su verdadera afición y donde es muy conocido por su participación en muchas monterías de Cáceres.

Para Lucio un día de caza en la sierra es su esencia vital, ya que le permitía sentir de cerca a las personas, al monte y a los animales. Le ocurre lo mismo con la pesca, que ha practicado mucho. Recuerda muy bien que en la Guerra Civil pasó mucha hambre y sed, hasta tal punto que bebía de la lluvia cuando podía. Y se pasaba el día con el traje de agua puesto.

Es viudo de Patricia Cerezo, con la que estuvo casado durante 70 años, con la que tuvo tres hijos: Chencha, José y Florencia, esta última fallecida por cáncer de mama a los 57 años. Tiene cinco nietos y ocho bisnietos. Lucio se ha convertido en uno de los vecinos más queridos de su municipio y ha recibido muchos reconocimientos, entre ellos el premio de la revista Caza de Extremadura.

En su visita, De la Peña le regaló un rosario bendecido en el Vaticano por el Cardenal Angelo Acerbi, que cumplió hace unos días 100 años acompañado del doctor.

Humanizar la medicina y la longevidad

Es admirable que el doctor Manuel de la Peña este divulgando en todos los foros donde le invitan que la edad es simplemente una barrera mental, ya que cumplir años no es un obstáculo para curarse ni operarse ni mucho menos para cumplir tus sueños.

De hecho, Servando Palacín de 109 años, arropado por el doctor, se convirtió en la primera persona en el mundo en recibir un marcapasos, que Dolores Buitrago a los 110 años «le cantó al doctor de la Peña melodiosas coplas», que Crescencia Galán con 110 años le dijo que «cuando tiene un día malo lo saca a flote» y realiza una tabla de ejercicios de 20 minutos a día y que Engraciano a sus 110 años superó un cáncer de colon con 90 años, un infarto de miocardio a los 80 años, que le cambiaron la cadera a punto de cumplir los 100 años y que ahora se siente como si tuviera 60 años y camina todos los días una hora por el jardín.

Unas historias reales llenas de ternura que se han hecho virales en las redes sociales de Manuel de la Peña, donde sus redes han alcanzado millones de visualizaciones

Es despectivo usar las palabras viejo y anciano

En este sentido este doctor, cum laude en medicina, considera despectivo y muy feo hablar de viejos/as o ancianos/as, motivo por el cual en su libro promueve dejar de usar esta estas palabras y sustituirlas por persona longeva ya que este trato genera igualdad y respecto.

El legado de conocimiento de los superlongevos

Además de Jeanne Calment, una mujer que mantuvo una vida muy activa y vivió hasta los 122 años, las personas más longevas de la historia han sido la japonesa Kane Tanaka, que vivió hasta los 119 años; la americana Sarah Knauss, que murió a los 119, y la monja francesa Lucile Randon, que falleció a los 118 años. Entre los hombres más longevos del mundo, destacan el japonés Jirôemon Kimura, que vivió hasta los 116 años, el venezolano Juan Vicente Pérez Mora, que vivió hasta los 114 años y el extremeño Francisco Núñez Olivera, que falleció con 113 años.

Este legado de conocimientos se recoge en su obra maestra, «Guía para vivir sanos 120 años», un bestseller gracias a que relata historias reales y llenas de ternura a través de entrevistas clínicas, realizadas por este gurú de la longevidad, impregnadas de un gran humanismo que resulta paradigmático.

Por último, lo que es verdaderamente admirable es el liderazgo médico que ejerce entre la comunidad científica donde su poder de influencia está logrando cambiar la percepción de las personas longevas para que reciban la mejor asistencia sanitaria y no les falte nada de nada hasta el último día de su existencia y lo dice, ni más ni menos, un emblemático líder mundial de la longevidad.

El Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, bajo el liderazgo del doctor De la Peña, se ha convertido en un referente mundial en el estudio de la longevidad y la mejora de la calidad de vida. Con iniciativas que reúnen a Premios Nobel, ministros y expertos internacionales, esta institución impulsa proyectos de investigación que integran ciencia, tecnología y humanismo.