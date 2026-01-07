Los pacientes de Quirónsalud Málaga reciben la visita de los Reyes Magos acompañados de jugadores del Unicaja Baloncesto
Jonathan Barreiro, Chase Audige y Killian Tillie fueron los encargados de llevar la magia de la Navidad junto con Sus Majestades los Reyes Magos al centro hospitalario
Los jugadores del Unicaja han visitado junto con los Reyes Magos a los niños y mayores ingresados en el Hospital Quirónsalud Málaga para llevarles regalos e ilusión en vísperas del Día de Reyes.
Un año más, el Unicaja volvió a cumplir con una de sus citas más especiales y emotivas: la visita al Hospital Quirónsalud Málaga en la víspera del Día de Reyes. Una jornada cargada de ilusión en la que el baloncesto se transformó en sonrisas, regalos y momentos inolvidables para los paciente y empleados.
En esta ocasión, los jugadores Jonathan Barreiro, Chase Audige y Killian Tillie fueron los encargados de llevar la magia de la Navidad junto con Sus Majestades los Reyes Magos al centro hospitalario. Con cercanía, cariño y muchas ganas de compartir, los jugadores repartieron regalos de los Reyes Magos, logrando arrancar sonrisas entre pequeños y mayores.
Esta visita refuerza la estrecha relación entre el Unicaja Baloncesto y el Hospital Quirónsalud Málaga, proveedor médico oficial del club desde la temporada 2011-12. Desde entonces, el hospital se encarga de realizar los reconocimientos médicos de pretemporada y de atender todas las necesidades de salud de los jugadores a lo largo del año.
Se ha cumplido hoy un gesto solidario que demuestra que, más allá de la cancha, el Unicaja sigue jugando en equipo para llevar esperanza, ilusión y cercanía en una fecha tan señalada.