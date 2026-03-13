No es casualidad: esta es la relación entre tener remolinos en el pelo con la calvicie

Fact checked

El cabello presenta patrones de crecimiento muy variados que dependen en gran medida de la genética. Uno de los rasgos más visibles se encuentra en la coronilla, la zona posterior de la cabeza donde el pelo suele crecer formando un pequeño remolino o espiral. En la mayoría de las personas aparece un único remolino central, pero en otros casos se observan dos espirales distintas. Este fenómeno, conocido como doble remolino capilar, suele generar dudas porque muchas personas lo confunden con los primeros signos de calvicie, y es cuando se ve la relación entre tener remolinos en el pelo con la calvicie.

En realidad, los especialistas en salud capilar explican que se trata simplemente de una característica genética relacionada con la orientación de los folículos pilosos. Es decir, el cabello nace siguiendo determinadas direcciones que se establecen durante el desarrollo temprano. Cuando aparecen dos centros de crecimiento en la coronilla, se forma ese patrón doble que puede hacer que el cabello se abra o se distribuya en direcciones diferentes. Investigaciones sobre biología del cabello que se detallan a continuación, publicadas por distintas instituciones, destacan que estos patrones naturales no guardan relación directa con la alopecia ni con la salud del cuero cabelludo.

La relación entre tener remolinos en el pelo con la calvicie

Qué es el remolino capilar

Hay muchos casos en los que el remolino capilar puede ser doble. Como explica un artículo publicado en el centro médico MCAN Health, el doble remolino aparece cuando la coronilla presenta dos centros de crecimiento distintos en lugar de uno.

Cada uno de ellos genera su propia espiral, lo que provoca que el cabello crezca en direcciones diferentes dentro de una misma zona.

En algunas personas los remolinos están muy cerca entre sí y casi se fusionan, mientras que en otras se distinguen claramente como dos círculos separados. Esta particularidad puede crear una especie de línea o separación natural en el cabello.

Lo importante es entender que se trata de un rasgo completamente normal. Al igual que ocurre con el color, la densidad o la textura del cabello, la forma en que crece también está determinada por la genética.

Un rasgo genético que se forma en la infancia

El patrón de crecimiento del cabello se define en las primeras etapas del desarrollo. Durante la infancia, los folículos capilares ya adoptan la dirección que mantendrán durante toda la vida.

Esto significa que el doble remolino no aparece con el paso de los años ni cambia con el tiempo. Es un rasgo estable que simplemente refleja cómo están orientados los folículos en la coronilla.

Las personas cuyos padres presentan este mismo patrón tienen más probabilidades de heredarlo. Sin embargo, también puede aparecer de forma espontánea sin que exista un antecedente claro en la familia.

¿Tiene relación con la calvicie?

Una de las dudas más frecuentes es si hay relación de tener remolinos en el pelo con la calvicie. La respuesta, según los especialistas como la American Academy of Dermatology, es que no existe una relación directa entre ambos fenómenos.

La calvicie más común, conocida como alopecia androgenética, depende de factores hormonales y genéticos que afectan al ciclo de crecimiento del cabello. En cambio, el remolino simplemente describe la dirección en la que crece el pelo.

Lo que sí puede ocurrir es que el doble remolino haga más visibles los primeros signos de afinamiento en la coronilla. Al crecer en direcciones distintas, el cabello puede abrirse ligeramente y dejar ver más el cuero cabelludo, especialmente bajo una luz intensa.

Cómo influyen los remolinos en el peinado diario

Las personas con doble remolino suelen notar que el cabello de la coronilla resulta más difícil de peinar. Esto se debe a que cada espiral empuja el cabello en una dirección diferente. Y como hemos visto una clara relación entre tener remolinos en el pelo y la calvicie

Por ejemplo, al intentar llevar el pelo hacia atrás o hacia un lado, una parte puede resistirse y volver a su posición natural. Esto explica por qué algunos peinados parecen deshacerse con facilidad en esa zona.

También es habitual que el cabello se abra ligeramente en fotografías o bajo focos de luz fuerte. Este efecto puede dar la impresión de que existe menos densidad capilar, aunque en realidad el número de folículos sea normal.

El desafío para los trasplantes capilares

En el campo de la restauración capilar, la coronilla es una de las zonas más complejas de tratar. A diferencia de la línea frontal, donde el cabello suele crecer en una dirección más uniforme, aquí aparece el patrón circular del remolino.

Cuando existe un doble remolino, el desafío aumenta. El cirujano debe reproducir cuidadosamente las dos espirales naturales para que el resultado final se vea realista.

Esto implica colocar cada injerto siguiendo el ángulo exacto del crecimiento original. Si la dirección no se respeta, el cabello trasplantado podría crecer en sentido contrario y crear un aspecto artificial.